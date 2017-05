Qué dijo la joven que estaba desaparecida en Mar del Plata cuando la encontraron

Erica Melisa Romero apareció en Mar del Plata tras casi una semana de ser buscada por la Policia. Una vez en la Fiscalía, la joven de 32 años aseguró que se había ido por sus propios medios porque necesitaba un descanso.

"No pensé que iba a ser para tanto. Me siento bien, me fui voluntariamente. Estoy bien", expresó Romero según publicó tn.com.ar. La joven agradeció a la gente que se preocupó por ella y aseguró que se enteró recién el lunes que la estaban buscando.

El misterioso mensaje de Facebook de la joven desaparecida en Mar del Plata

Hoy se cumplían cinco días de su "desaparición". La Policia la encontró caminando por las calles de Mar del Plata, tras un video que los alertó sobre su presencia en el lugar. Hasta ese momento, Erica no se había comunicado con su familia, solo había publicado un mensaje en Facebook que luego fue eliminado.