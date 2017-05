Conocé a la bebé de ocho meses que pesa casi 20 kilos

Un caso médico muy extraño sorprende a la India: una bebé de ocho meses que come como una nena de 10 años. Se llama Chahat Kumar y pesa 17 kilos. Los médicos aun no logran diagnosticar qué tiene.



El problema empezó de repente. Cuando nació tenía un peso promedio y no presentaba ninguna anomalía pero con el correr del tiempo su apetito se volvió insaciable y comenzó a engordar. Según los especialistas, la niña tiene el peso de un pequeño de cuatro años.





Sus padres son dos jóvenes de 21 y 23 años. Reena y Suraj confesaron al diario The Sun que la bebé les exige comer todo el tiempo y que si no le dan llora desesperadamente. El médico de la familia, Vasudey Sharma, asegura que debido al exceso de grasa, tomar muestras de sangre se le complica y por lo tanto le impide hacer un diagnóstico certero del problema: “lo intentamos muchas veces pero su piel es muy dura”.





“También llora para salir pero su peso es demasiado y no podemos alzarla así que la llevamos a lugares cercanos”, contó su madre según compartió el sitio Infobae.com. A raíz de los problemas que esta patología puede generarle a lo largo de su vida, Reena y Suraj sueñan con que la enfermedad se detenga y darle a su niña una infancia feliz: “queremos que Chahat pueda jugar como los niños normales, que no tenga dificultades”.