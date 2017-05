Flor de la V pide que se renueven actores y personajes en la televisión

La actriz y conductora Florencia de la V se mostró muy dura al analizar la televisión argentina; precisamente, las ficciones nacionales. Consideró que habría que realizar importantes cambios para que deje de bajar el encendido de los canales de aire, según Infobae.

"Siempre los mismos actores, los mismos personajes, aburren. Creo que la televisión necesita las novelas como las que supimos construir hace tiempo, como los grandes culebrones. También hay que cambiar de personas y personajes, siempre la misma gente haciendo lo mismo, paren un poco", dijo Flor de la V en el ciclo radial Por si las moscas.

La protagonista de la obra teatral Sálvese quien pueda indicó: "el encendido va a seguir bajando si el contenido de internet y Netflix sigue siendo tan fabuloso como es, y la gente puede ver lo que quiere a la hora que quiere. Para mí, la televisión tiene que ofrecer algo así, que esté a la altura de esa competencia".

Puso como ejemplo a Sebastián Ortega, productor de El marginal. "Le fue bien porque innovó y trajo cosas aggiornadas, hay que pensar cosas diferentes", remarcó.

Si bien dijo que no hay que dejar a un lado que "estamos viviendo una crisis hace bastante tiempo que a la tele le pegó cerca", siguió con su crítica: "Las propuestas que vienen dando algunos canales son reiterativas, de series costumbristas. El mundo cambió, la gente cambió y la forma de consumir televisión cambió también, por eso tienen tanto éxito las novelas de afuera, como las turcas".

Por otro lado, se refirió a su participación en Polémica en el bar, que comenzará el próximo lunes a las 20 por América: "a mí lo que me gusta de Polémica y de su actualidad es que me permite volver al humor y los sketch. Lo que hice con Gerardo (Sofovich) produjo una bisagra en mi carrera, me dio mucha popularidad y ejercicio. Ahora con Mariano (Iúdica) también tenemos mucha química, estoy en un momento de mi vida en el que necesito volver a la actuación".