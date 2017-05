Discutió con su pareja y se tragó U$S 9.000

COLOMBIA.- La discusión de una pareja en Colombia terminó con la mujer en una sala de cirugía, donde le fueron extraídos U$S 9.000 que se tragó en un arranque de furia, informaron hoy medios locales de prensa.



El caso ocurrió la semana pasada en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander (noreste), cuando los esposos iniciaron una discusión sobre la propiedad del dinero. Según el informativo de televisión Noticias Uno, la mujer había guardado el dinero y tenía planes de separarse de su esposo, pero el hombre encontró los dólares en un escondite y le reclamó una parte.



La mujer acudió al médico por fuertes dolores abdominales, pero tuvo que ser trasladada a un hospital de Bucaramanga, la capital de Santander, para ser sometida a una cirugía de cierto riesgo por una obstrucción intestinal.





El médico, del Hospital Universitario de Santander, dijo que una radiografía mostró que la mujer tenía varios objetos de forma cilíndrica de no más de tres centímetros de diámetro, similares a las bolsas que se tragan los "correos humanos" de las bandas que trafican cocaína. Sin embargo, los cirujanos encontraron el dinero y lograron extraer U$S 5.700 en billetes de 100."La paciente fue llevada a cirugía. Se le practicaron dos intervenciones a nivel gástrico, a la salida del estómago y en la parte discal del intestino delgado", dijo Serrano a la cadena de radio Caracol, según reprodujo la agencia Dpa. Los billetes fueron lavados y quedaron en buen estado, pero el resto del dinero se perdió por efecto de los líquidos gástricos.Aunque en este caso no hubo un delito, los médicos reportaron el caso a las autoridades y la policía mantiene en custodia el dinero mientras se define quién es su dueño. La mujer logró recuperarse y fue dada de alta este fin de semana.