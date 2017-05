El ingreso de limones a los Estados Unidos empuja las acciones de la citrícola San Miguel

La decisión de los Estados Unidos de permitir el ingreso a su mercado de limones producidos en la Argentina empujó al alza las acciones de la compañía San Miguel, la principal exportadora de cítricos del hemisferio sur, que ganaron más del 15% en los últimos 10 días.

Desde el 21 de abril, cuando las acciones de la empresa cotizaban a $103 hasta el inicio de la rueda de hoy, los papeles de San Miguel aumentaron su valor en un 16,5% hasta $ 120 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

"La semana pasada, el mercado se anticipó y la acción de San Miguel subió 15%. Hoy con la confirmación de la noticia, sigue la misma tendencia positiva para la compañía", indicó a Télam Augusto Posleman, director de la entidad de servicios financieros Portfolio.

Precisó que "el impacto más importante no es tanto la novedad del ingreso a los Estados Unidos, porque no es un cifra significativa, son U$S 50 o U$S 60 millones", pero subrayó: "tener un certificado sanitario estadounidense es la carta de ingreso para muchos otros mercados".

"Ahí va a estar puesta la atención ahora. El ingreso a Estados Unidos ya está. La evolución de San Miguel se verá en las novedades que vengan ahora, si logra abrir nuevos mercados", señaló el analista.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció ayer que la autorización a las importaciones de limones desde el noroeste de Argentina entrará en vigencia el 26 de mayo próximo, luego de que expire una suspensión que pesaba sobre esta decisión.

En las primeras horas de hoy las acciones treparon hasta $ 125, con un crecimiento del 7,3% respecto del cierre del viernes último, de $ 116,5, pero para el mediodía se habían estabilizado en $ 120, con una suba del 3%.

Por su parte, el volumen negociado de acciones de San Miguel había superado los $ 13 millones al mediodía.

"Cuando trascendió que el presidente Mauricio Macri incluiría en la agenda de su diálogo con el presidente estadounidense Donald Trump, el pedido de que los limones argentinos vuelvan a ingresar a los Estados Unidos, las acciones de San Miguel comenzaron a revalorizarse", indicaron fuentes del mercado. Estas mismas fuentes recordaron que "cuando Trump asumió tomó entre manos las últimas decisiones firmadas por Obama y las suspendió por 60 días".

Entre ellas, el ingreso de limones a los Estados Unidos, lo cual hizo que el 23 de enero último, fecha en que se conoció la decisión de Trump, la acción de San Miguel cayera de $107 a $99,85, es decir, 6,69%, aunque en un momento de aquella rueda llegó a perder más de 10%.

San Miguel es una empresa frutícola, productora, industrializadora y exportadora de limones, constituida en 1954. Establecida en Tucumán, es la compañía más importante del rubro en la Argentina. Se encuentra totalmente integrada, abarcando desde el cultivo hasta la comercialización de limones frescos. Además, produce jugos concentrados y clarificados de limón, cáscara deshidratada y aceite esencial de limón.