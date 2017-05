Una cantante italiana sufrió un abuso sexual ante las cámaras

La cantante italiana Emma Marrone, quien fue representante de Eurovisión en 2014, sufrió un abuso sexual ante las cámaras, cuando se encontraba ensayando en el escenario del programa Amici di Maria De Filippi.

La artista actuaba cuando uno de los bailarines que la acompañaban con sus movimientos y la tocó ante la risa de todos los presentes, en lo que aseguran que se trató de una "broma". La intérprete llegó a gritarle que no en varias ocasiones pero él continuó insistiendo. El video se viralizó en horas y obtuvo miles de visitas.

La mujer aguantó la situación hasta que no dio más. Empujó al supuesto bailarín y dijo: “no quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”.

Según el diario La Vanguardia, los miembros del jurado como el resto del equipo del programa, no tuvieron más remedio que confesar que todo se debía a una broma y disculparse. En las redes sociales condenaron lo sucedido.

La cantante italiana, quien fue representante de Eurovisión en 2014, sufrió un abuso sexual ante las cámaras, cuando se encontraba ensayando en el escenario del programa Amici di Maria De Filippi.La artista actuaba cuando uno de los bailarines que la acompañaban con sus movimientos y la tocó ante la risa de todos los presentes, en lo que aseguran que se trató de una "broma". La intérprete llegó a gritarle que no en varias ocasiones pero él continuó insistiendo. El video se viralizó en horas y obtuvo miles de visitas.La mujer aguantó la situación hasta que no dio más. Empujó al supuesto bailarín y dijo: “no quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!”.Según el diario La Vanguardia , los miembros del jurado como el resto del equipo del programa, no tuvieron más remedio que confesar que todo se debía a una broma y disculparse. En las redes sociales condenaron lo sucedido.