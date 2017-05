Un espectáculo anti-Trump llega a Broadway

El cineasta Michael Moore anunció que protagonizará el espectáculo "The terms of my surrender", una obra de teatro en la que, a través de la sátira política, emitirá un duro discurso en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir del 28 de julio, en el Teatro Belasco, en Broadway, informó Télam.



La obra, que estará en cartel durante 12 semanas y será dirigida por el galardonado Michael Mayer, tendrá un guión que permitirá actualizarse día a día, según los acontecimientos políticos cotidianos, y contará con la presencia de eventuales invitados.



"¿Puede un espectáculo de Broadway retirar a un presidente del poder?", es la frase con la que se publicita "The terms of my surrender", un espectáculo al que Moore calificó como un "piquete cómico".

Promoción de la obra. Foto tomada de diariocultura.com.ar



Se tratará del segundo show del cineasta dedicado a Trump, debido a que el año anterior encabezó la obra "Michael Moore in TrumpLand", en la que cuestionaba al entonces candidato republicano.



"Trabajo bajo la esperanza de que no será presidente por mucho tiempo. ¿Por qué no vemos si cada noche, y dos veces por día, durante 12 semanas una obra de teatro puede crear suficiente alboroto para desconcertar al hombre en el Despacho Oval? No sé pero me gustaría descubrirlo", dijo Moore.