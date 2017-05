Guillermo expulsó de la práctica a Pablo Pérez por una violenta patada a un juvenil

BUENOS AIRES.- El mediocampista Pablo Pérez, quien el sábado no jugó por acumulación de tarjetas amarillas en el holgado triunfo de Boca sobre Arsenal de Sarandí por 3-0, fue expulsado esta mañana de la práctica por el entrenador Guillermo Barros Schelotto, debido a que le cometió una violenta infracción al juvenil Tomás Fernández, de la división Reserva.

El ensayo de fútbol entre los futbolistas que no jugaron el domingo ante Arsenal y la Reserva transcurría con normalidad hasta que el rosarino le cometió una violenta infracción a Fernández. El mellizo Guillermo reaccionó rápidamente y no dudó en despedirlo de la práctica, a instancias de su hermano Gustavo Barros Schelotto.

Pérez, consciente de que se había equivocado, miró al cuerpo técnico, le pidió disculpas al juvenil y se dirigió al vestuario, donde se duchó, se cambió y se fue a su domicilio.

El equipo boquense formó con: Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Fernando Tobio y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Julián Chiccó y Fernando Zuqui; Nazareno Solis, Walter Bou y Oscar "Junior" Benítez. (Télam)

