"No es una guerra": se espera la llegada de 1.000 hinchas de Peñarol

En vísperas de un partido al que la necesidad de los equipos lo ubica al nivel de una “final”, por las redes sociales diferentes agrupaciones de simpatizantes de Atlético y de Peñarol comenzaron una movida pacífica en la que el común denominador es un mensaje de paz.

El objetivo es hacerles entender a todos que ser rivales no significa ser enemigos. Es apenas un partido de fútbol en el que ambos equipos se juegan una posibilidad importante de seguir en la Copa Libertadores, pero nada más que eso.

La agrupación “Yo Amo a Atlético Tucumán”, por su parte, inició una campaña en Twitter con el mensaje: “somos rivales, no somos enemigos”. Los hechos de violencia generados la semana pasada en Montevideo, tras la derrota 3-2 con Palmeiras que devino en una batalla campal, tanto en el campo como en las tribunas del estadio “Campeón del Siglo”, es un ejemplo que no debe repetirse.

Por prevención, en Atlético aumentarán la presencia de personal policial, así como también los controles. Se espera, además, la presencia de más de 1.000 simpatizantes del “Carbonero”. Que la fiesta sea en paz.

En vísperas de un partido al que la necesidad de los equipos lo ubica al nivel de una “final”, por las redes sociales diferentes agrupaciones de simpatizantes de Atlético y de Peñarol comenzaron una movida pacífica en la que el común denominador es un mensaje de paz.El objetivo es hacerles entender a todos que ser rivales no significa ser enemigos. Es apenas un partido de fútbol en el que ambos equipos se juegan una posibilidad importante de seguir en la Copa Libertadores, pero nada más que eso.La agrupación “Yo Amo a Atlético Tucumán”, por su parte, inició una campaña en Twitter con el mensaje: “somos rivales, no somos enemigos” . Los hechos de violencia generados la semana pasada en Montevideo, tras la derrota 3-2 con Palmeiras que devino en una batalla campal, tanto en el campo como en las tribunas del estadio “Campeón del Siglo”, es un ejemplo que no debe repetirse.Por prevención, en Atlético aumentarán la presencia de personal policial, así como también los controles. Se espera, además, la presencia de más de 1.000 simpatizantes del “Carbonero”. Que la fiesta sea en paz.