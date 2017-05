Su ex la encontró en el boliche, la agredió y le mordió la cara

BUENOS AIRES.- Una joven de 21 años denunció que su ex novio la atacó el sábado en un boliche de Florencio Varela, le mordió la cara y le arrancó parte del mentón. La víctima contó que hace tres meses se había separado del agresor porque era violento y había amenazado con matarla si la veía con otra pareja, informó el sitio "Todo Noticias".



La agresión ocurrió plena pista de la disco D-ONE, ubicada en el kilómetro 25.500 de la Ruta 36, y ante la mirada de los patovicas y la policía que custodiaban el lugar. "Recién se acercaron cuando me vieron con sangre", contó la chica a "Noticiero 13". La subieron a un patrullero y la trasladaron hasta un hospital, donde le cosieron la herida.



"Tengo miedo de que mañana salga y cruzármelo; me voy a trabajar y no sé lo que me puede pasar ", afirmó. El agresor, en tanto, fue detenido pero podría ser excarcelado debido a que fue imputado en una causa por "Lesiones Leves, agravadas por haber mantenido una relación de pareja”.