"La Ballena Azul", el juego virtual que preocupa en todo el mundo

MADRID, España.- Las miradas están posadas sobre los adolescentes y en el uso de las redes sociales luego de una creciente ola de muertes y de autoflagelaciones, que comenzaron en Rusia y amenazan con extenderse a todo el mundo debido a un juego llamado "La Ballena Azul".



Durante la última semana, la Guardia Civil y la Policía Nacional de España emitieron una alerta sobre los peligros del juego al conocerse el caso de una adolescente que tuvo que ser internada en Barcelona tras haber participado, mientras que en Paraguay se investiga si la muerte de un joven de 22 años está relacionada con esta práctica que también generó advertencias de las autoridades uruguayas, bolivianas y chilenas.



La Fiscalía de Paraguay, según informó la agencia EFE, investiga si la muerte de un joven, quien murió la semana pasada luego de clavarse un pinche de asado en el pecho, es parte de la ballena azul, un juego virtual en el que los participantes deben cumplir una serie de retos cada vez más peligrosos para terminar con el suicidio.



De acuerdo con el informe policial, el chico alcanzó a decirle a su madre y la doctora que lo atendió en la sala de urgencia que había sido "un demonio en la computadora" el que le causó la herida mortal.



La policía estima que el joven se clavó un "espadín de asado" en el tórax derecho y quiere determinar si su muerte está relacionada con el juego que ya despertó el alerta en varios países de América Latina, incluido un llamado que hizo la propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet.



En un comunicado, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) dio a conocer una serie de recomendaciones a los padres "ante la alerta que se produce en los últimos días sobre el juego "Ballena Azul"'.



Allí, la SNNA aseguró que es "es necesario mantener la calma pero tomar muy en cuenta los riesgos que se producen cuando niñas, niños y adolescentes pasan horas sin supervisión en línea en el hogar. Es necesario mantener con ellos un diálogo abierto sobre los riesgos que implica este juego".



El juego, similar a los llamados "juego de rol", propone a los participantes cincuenta desafíos que incluyen cortes y autolesiones para terminar con el suicidio como última prueba. Los jugadores, en su mayoría adolescentes, son convocados por las redes sociales a grupos cerrados. Se cree que el juego se originó en Rusia aunque ya se extendió a varias partes del mundo.



Aunque no se conocen casos en Argentina, el tema fue tratado esta semana en el "XXXII Congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos", destacó un cable de Télam. Desde el Ministerio de Educación de Tucumán adviertieron que conocen la problemática, pero que afortunadamente no se registraron casos o indicios en las instituciones locales.



El último jueves la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas emitieron una alerta luego de que una adolescente tuvo que ser internada en Barcelona. Fuentes cercanas al caso contaron a la agencia EFE que la chica tuvo que ser internada después de participar de algunas pruebas.



En Twitter, la Policía Nacional de España publicó: "Las redes tienen sus riesgos, no dejes solos a tus hijos y enséñales pautas seguras. Si observas cualquier conducta extraña, pide ayuda".



La psicóloga española Miriam González, vocal del Consejo Oficial de Psicólogos de Madrid, dijo que los padres de jóvenes que han participado de este juego suelen descubrir conductas extrañas en sus hijos pero no alcanzan a saber a qué se deben y que es posible que puedan intentar suicidarse aunque no tengan "una conducta de suicidio premeditada, elaborada".