Partido clave para Atlético: qué pasa si gana, empata o pierde

El de hoy será un partido clave para Atlético. Básicamente, el juego más importante del semestre. El “Decano” recibe a Peñarol, a las 19.30, por el grupo 5 de la Libertadores, y un triunfo le garantizará su continuidad en torneos internacionales.



Es así: el equipo de Pablo Lavallén tiene que sumar de a tres. Si lo logra, entrará a la Copa Sudamericana (se asegura el tercer lugar) y continuará con (grandes) posibilidades de avanzar a los octavos de final de la Libertadores. Además, si mañana Palmeiras derrota a Jorge Wilstermann, el "Decano" aumentará sus chances de seguir soñando.



Con el empate, Atlético sigue con posibilidades. Pero, claro, deberá ganar sí o sí en Brasil y esperar que Peñarol derrote a Wilstermann. Duro, pero no imposible. Pero si pierde, las chances de entrar a octavos desaparecen, pero como consuelo seguiría con vida para la Sudamericana.





Para el equipo de Peñarol, en cambio, es ganar o despedirse de la Copa a pesar de que un empate aún lo podría dejar atado a la ilusión de las matemáticas. El mirasol también necesita llevarse los tres puntos de Tucumán y mañana hacer fuerza por Palmeiras.Atlético llega entonado a este duelo luego de vencer por 2 a 1 a Jorge Wilstermann, el martes pasado. Peñarol, en cambio, viene herido por los últimos resultados cosechados en la Copa. Pero sobre todo por las suspensiones de tres de sus jugadores (dos titulares) por la gresca que se produjo tras la increíble derrota, 3-2, sufrido ante Palmeiras, en Montevideo.





El paso de cada uno



Atlético registra un triunfo, un empate y dos caídas a lo largo de la serie. El conjunto de Lavallén igualó 1-1 con Palmeiras en Tucumán, perdió 1-2 con Peñarol en Montevideo y 1-2 con Wilstermann en Cochabamba, y derrotó 2-1 al equipo boliviano en Tucumán.



Peñarol, por su parte, comenzó el certamen cayendo 2-6 ante Jorge Wilstermann en Cochabamba. Después venció 2-1 a Atlético en Montevideo y perdió 2-3 con Palmeiras en San Pablo y nuevamente 2-3 con el propio conjunto paulista en Montevideo.



Todos descansados



Atlético no tiene jugadores lesionados ni suspendidos para este cotejo. Además, llega con una semana exacta de descanso (su último partido fue el triunfo 2-1 ante el Jorge Wilstermann). Este último fin de semana no tuvo actividad en el torneo local ya que aplazó su encuentro ante River.



Detalles del partido.



Hora: 19:30.



Estadio: Monumental José Fierro.



Televisa: Fox Sports 2



Árbitros: Julio Bascuñán, Carlos Astroza y Claudio Ríos.



Atlético Tucumán: C. Lucchetti; L. Di Plácido, B. Bianchi, I, Canuto, F. Evangelista; D. Barbona, N. Leyea, F. Álvarez, R. Aliendro; L. Rodríguez y F. Zampedri. DT: Pablo Lavallén.



Peñarol: G. Guruceaga; H. Petryk, I. Villalba, Y. Quintana, R. Arias; A.Silva, M. Novick, G. Pereira, C. Rodríguez; J. Arias y M. Affonso.