La mirada de los polistas tucumanos luego de jugar con los mejores del mundo

Federico Pasquini: "se cree que el polo es un deporte de élite, y no lo es"



El presidente del Tucumán Polo Club, Federico Pasquini, se sentía, según dijo, en el aire. Acababa de ganar el partido exhibición, del cual participaron nada menos que Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres, los números 1 y 2, respectivamente, del polo mundial. Él había compartido equipo con “Adolfito”. “Ni siquiera lo había soñado. Nunca pensé jugar con los mejores polistas del mundo. Menos que vengan a Tucumán y se suban a nuestros caballos”, expresó a LG Deportiva.



Según Pasquini, la sistematización de estos partidos ayudaría a que el polo crezca en la provincia. “Sería impresionante. Si logramos que ellos incluyan en sus agendas esta fecha para venir y armar un torneo traccionaría muchísimo”, dijo. Y contó lo que se está haciendo en Tucumán. “Seguimos apostando mucho a la cría de caballos y a mejorar canchas e infraestructura. Tenemos como déficit una escuelita de polo, pero estamos por relanzarla”, indicó. Y desmitificó que el polo esté reservado para pocos. “Muchos chicos quieren aprender. No hace falta ser millonario para jugarlo. Muchos creen que es un deporte de élite y no lo es”, afirmó.





Poco y nada importa el resultado de un partido exhibición., por ejemplo, les dirá a sus nietos que un 1 de Mayo jugó junto al número dos del polo mundial, Facundo Pieres, contra el mejor de todos, Adolfo Cambiaso, en un partido que se realizó en Tucumán. Pero, además, podrá contarles que él convirtió uno de los goles de su equipo.“Fue un honor y privilegio. No hay otra forma de describir esto. Imaginate a la cantidad de gente que le gustaría estar en este lugar. Es un lujazo que nos estamos dando y nos sentimos muy agradecidos”, le comentó a LG Deportiva, una vez finalizado el partido exhibición que se jugó en el marco de las celebraciones por el centenario del Tucumán Polo Club.A su criterio, acontecimientos de este tipo ayudarán al crecimiento del polo tucumano. “Es una inyección anímica, un empujón inmenso para el polo. Hablé con Eduardo (Novillo Astrada). Me dijo que lo repetiremos una vez al año y que iremos rotando. Estamos esperando a ver los resultados de la elección de presidente de la Asociación Argentina de Polo -esto fue un poco el cierre de campaña de Eduardo-, pero se va a hacer”, aseguró el tucumano.A partir de ayer,siente que no le puede pedir más al polo: fue uno de los ocho jugadores que participaron del partido exhibición que se realizó en la cancha de Las Cortaderas, en el marco de los festejos por el centenario del Tucumán Polo Club. Dos de los otros fueron, nada menos, que el mejor jugador del mundo, Adolfo Cambiaso, y el segundo, Facundo Pieres.“Era lo que me faltaba en el polo. Han venido los mejores del mundo. Jugar con estos cracks en Tucumán, festejando los 100 años del club, me llena de orgullo”, contó a LG Deportiva, al término del partido, jugado en la localidad de Tapia.Padilla se esforzó por hacerles entender a quienes no conocen tanto del polo qué significa haber jugado con Cambiaso y con Pieres. “Es simplemente una cosa de locos. Para alguien que le gusta el fútbol sería como jugar con (Lionel) Messi y con (Cristiano) Ronaldo. Uno por ahí no lo dimensiona, pero son los dos mejores del mundo”, señaló. Y añadió, exultante: “ellos jugaron aquí, en Tucumán, y con nosotros. Es increíble”.La emoción que sentíase debía a varios motivos. Obviamente, entre los principales, estaba el hecho de que acaba de participar de un partido exhibición, en el cual jugó con Adolfo Cambiaso y Facundo Pieres, los dos mejores jugadores de polo del mundo. Pero muy especialmente, “Yuyo” estaba contento porque, según aseguró, hay futuro. “Unos 20 chicos hicieron la clínica. Todos estaban muy emocionados, muy divertidos”, dijo a LG Deportiva. Luego contó que pronto habrá una escuelita de polo. “Aunque no tengas un caballo, la idea es que puedas alquilar uno y, de esa manera, tratar de involucrar a los chicos en este deporte, que es tan lindo y apasionante para los que le gustan los caballos”, agregó.Además de la participación de Cambiaso y de Pieres, Colombres destacó también la presencia de Juan “Tito” Ruiz Guiñazú y de Eduardo Novillo Astrada. “Cuatro jugadores de alto handicap, que juegan a otra velocidad, a otros tiempos. Todo esto es muy positivo para el polo de Tucumán porque acá no hablamos de clubes, sino de la unión del polo. Todos tiran por el polo”, afirmó.