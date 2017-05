Rocío Oliva confesó que se peleó de Diego Maradona

Después de innumerables idas y vueltas, la relación entre Diego Armando Maradona y Rocío Oliva habría llegado a su fin. La futbolista de Excursionistas no quiso dar las razones que llevaron a la ruptura, pero aclaró que no tienen nada que ver a las discusiones que mantuvo con las hijas del "Diez".

“Sí, estamos ahí. Pero es por cosas nuestras, no tiene nada que ver esta pelea con Gianinna”, aclaró Rocío en declaraciones al programa "Los Ángeles de la Mañana", en referencia a los escandalosos audios que salieron a la luz de la hija de Maradona. “No sé qué le pasa a Gianinna, no tengo explicación. Ellas (por Dalma también) están acostumbradas a pelear con las mujeres de Diego”, añadió.

El Bailando, en duda

La rubia había sido convocada por Marcelo Tinelli para estar en el Bailando. Aunque parecía que su presencia en el certamen era un hecho y hasta había comenzado con los ensayos, Oliva se encargó de dejar en duda su participación. "Vamos a ver. Depende de muchas cosas. Recién el viernes voy a saber definitivamente. Sí, es un poco por Diego", confesó. ¿Deberán buscar una reemplazante?

