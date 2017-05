Macri: "no va más el país de la patota y de la 'ventajita'"

BUENOS AIRES.- El presidente Mauricio Macri encabezó esta tarde un acto por el Día del Trabajador en el estadio de Ferrocarril Oeste, organizado por Gerónimo "Momo" Venegas y las 62 Organizaciones Peronistas, y afirmó que su desafío es crear trabajo para todos. "No va más el país de la patota. No va más el país con comportamientos mafiosos. Argentina es de todos los argentinos", manifestó.



"El trabajo es una de las cosas más importantes que nos pasan en la vida, nos levanta la autoestima, y por eso vamos a crear trabajo para todos los argentinos", remarcó al finalizar el acto, en el que anunció un programa de reconversión de planes sociales.



Durante el acto, el Presidente aseguró que su gestión desde el inicio estuvo orientada a "generar más trabajo desde pagarle a los acreedores para que no digan mas que somo gente que incumple, desde bajar la inflación o la ley pyme para fortalecer nuestras pequeñas empresas, la ley de emprendedores".



Mientras los asistentes a Ferro coreraban "sí se puede", el mandatario señaló que "el cambio recorre la Argentina y lo digo cuando mucha gente no lo puede sentir, pero el cambio va a incluir a todos los argentinos".



