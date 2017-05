Diego Simeone: "me pongo más nervioso en partidos más simples"

N152)

El argentino Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, aseguró hoy que "partidos más simples" lo ponen "más nervioso" que el compromiso de mañana ante Real Madrid, de visitante, en la ida de una serie semifinal de la Liga de Campeones de Europa.

"Estoy más nervioso en partidos más simples", sorprendió el "Cholo" en la conferencia de prensa previa al partido para que el que pretenderá de sus dirigidos que "compitan con la ilusión de cualquier hincha".

En cuanto al rival, el "Cholo" imaginó que ?saldrá fuerte como suele hacerlo en su casa? y asumió que "tratará de hacer daño al principio y a partir de ahí Atlético deberá estar firme para llevar el partido a una zona de comodidad".

"No me imagino el resultado del partido. Espero que sea un partido apretado, donde nosotros sepamos aprovechar los espacios que seguramente nos podrán permitir, si es que nos los permiten, sabiendo que el segundo partido es en nuestra casa y que el rival está habituado a hacer goles. Me imagino un partido complejo?, explicó el argentino sobre el resultado del partido, teniendo en cuenta que es el primero de la serie.

Una de las preocupaciones del técnico es quien cubrirá el lateral derecho, pues tiene lesionados a Juanfran, Sime Vrsaljko y José María Giménez.

"Lo tengo clarísimo, interpreto el fútbol de una manera que las ausencias son importantes porque el que juegue de lateral o carrilero nunca lo ha hecho, pero como es un juego de equipo, el equipo debe sostener esa falta, por eso es un equipo. En la playa jugamos de lo que sea, así que al que le toque entrar lo hará, es facilísimo", manifestó.

Consultado sobre el arbitraje, más teniendo en cuenta las polémicas generadas en el Real Madrid-Bayern Munich en cuartos de final, Simeone reconoció que ?no es fácil arbitrar por las dificultades que conlleva y la presión que genera el ambiente?.

?Ojalá que el árbitro mañana pase desapercibido, que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Que tenga una buena actuación", anheló. (Télam)

