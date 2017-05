Mirtha le hizo una pregunta picante a Sol Pérez y ella tuvo una respuesta contundente

Sol Pérez estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y la "Chiqui" le hizo una pregunta picante a la "chica del clima". La joven de 23 años no dudó y le dio una respuesta contundente a la señora de los almuerzos.

Es la chica del momento. Su fama la llevó a ser parte del staff del Bailando 2017 de Show Match. Y volvió a dar que hablar cuando Mirtha le preguntó sobre su escultural cuerpo.

En un momento del programa, Pérez se levantó de la mesa para lucir su vestido, un diseño ceñido en color nude y la pregunta no tardó en llegar. "¿Es todo natural?.

"Es todo natural. La parte delantera no, pero me hubiese encantada. Soy patinadora, aunque ahora estoy patinando", dejando en claro que su figura es fruto de la actividad deportiva y no del trabajo de un cirujano.

