"Rápido y furioso 8" la rompe: ya recaudó U$S 1.000 millones en todo el mundo

La película "Rápido y furioso 8" volvió a liderar la taquilla en Estados Unidos por tercer fin de semana consecutivo con una recaudación de U$S 19,4 millones.



De esta manera, la octava parte de la popular saga protagonizada por Vin Diesel ya embolsó U$S 192,7 millones en Estados Unidos y Canadá, en las 4.000 salas en las que se exhibe el filme, y unos U$S 1.000 millones en todo el mundo, según informa el sitio especializado Box Office Mojo y reproducen las agencias de noticias DPA y Télam.





En segundo lugar se ubicó la comedia "How to be a latin lover", con ingresos por U$S 12 millones, seguido en el tercer lugar por "Bahubali 2: the conclusion", con U$S 10,1 millones.