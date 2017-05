Pánico en el aire: más de 20 heridos en un avión ruso por una fuerte turbulencia

Al menos 27 pasajeros resultaron heridos cuando un vuelo de la aerolínea Aeroflot que viajaba de Moscú a Bangkok experimentó una turbulencia severa.



Según informa la CNN, 24 rusos y 3 tailandeses resultaron heridos, algunos sufrieron fracturas y moretones, cuando el avión inesperadamente cayó en un "hoyo de aire" mientras hacía su aproximación al aeropuerto Suvarnabhumi.



"Algunos pasajeros heridos no tenían el cinturón de seguridad abrochado. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos con varias heridas, la mayoría fracturas y golpes. Algunos requieren cirugía. 15 permanecen aún hospitalizados", según un comunicado de la Embajada de Rusia en Bangkok.





Mucha sangre

Rostik Rusev, que es de Ucrania pero vive en Nueva Jersey, iba a en el vuelo y le dijo a CNN que la turbulencia fue tan fuerte que las personas salieron volando de sus asientos. "Duró unos 10 segundos, el avión se movía para todas partes", le dijo Rusev a CNN.



"Había sangre en el techo, gente con la nariz rota, bebés heridos, fue horrible. Pasó de la nada y fue como cuando el neumático de un auto se estalla".



"El personal a bordo no pudo haber sido más valiente y profesional. Fueron héroes en todo lo que hicieron", añade el pasajero.



La explicación



Aeroflot publicó un comunicado explicando las circunstancias del incidente, que ocurrió a unos 40 minutos antes de aterrizar. Dieron que este tipo de turbulencia se conoce como "turbulencia de cielo despejado" y afirmaron que es difícil prepararse para ella pues "no ocurre en las nubes sino en cielos con buena visibilidad".



La aerolínea dijo que esta fue la razón por la que a los pasajeros no se les pidió que regresaran a sus asientos y añadió que cada año ocurren cerca de 750 casos de esta turbulencia.