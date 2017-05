Pablo Moyano: "más que conmemorar, hoy vamos a realizar una jornada de protesta"

El subjefe del gremio de Camioneros y secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, advirtió hoy que el acto que realizará la central obrera en el estadio de Obras Sanitarias por el Día Internacional del Trabajo será una jornada de protesta contra el Gobierno, y adelantó: "en un tiempo no muy largo retomaremos las medidas de fuerza".



"Hoy la CGT, más que conmemorar, vamos a realizar una jornada de protesta para seguir pidiéndole al Gobierno que escuche a la gran mayoría de los trabajadores y que no siga gobernando para un solo sector, que es el que hoy sigue ganando", aseveró.



En declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires, que fueron reproducidas por la agencia DyN, el sindicalista adjudicó las divisiones en el sector obrero a los planes económicos del Gobierno y lamentó que haya "compañeros que crean que este es el modelo a seguir".



En ese sentido, criticó al titular de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, que hoy compartirá un acto con el presidente Mauricio Macri, y reiteró que le daría "vergüenza tener que llevar a los trabajadores de mi gremio a aplaudir a un presidente que está llevando adelante estas medidas que los perjudican".



Consultado sobre los pasos que va a seguir la CGT en su relación con el Gobierno, anticipó que muchos quieren "profundizar la pelea" y adelantó que "hay varios sectores que en un tiempo no muy largo va a retomar las medidas".