Fotos: al menos siete muertos por tornados y temporales en Estados Unidos

WASHINGTON, Estados Unidos.- El estado de Texas fue alcanzado el sábado por varios tornados, que dejaron al menos cuatro muertos, informó Lou Ann Everett, la alcaldesa de la ciudad de Canton, al este de Dallas, especialmente afectada.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos confirmó que al menos tres tornados azotaron en la tarde y noche del sábado la región situada al este de la ciudad de Dallas. Las tormentas causaron daños en numerosas casas y arrasaron varios distritos, entre ellos Henderson, Rains y Van Zandt.

TORNADO. Imágen de uno de los fenómenos. FOTO TOMADA DE TWITTER/SPUTNIKINT



En la autovía Interstate 20, los tornados levantaron decenas de coches por los aires. Las autopistas en la región afectada fueron cerradas al tráfico por razones de seguridad, en previsión de nuevos tornados. El que afectó el distrito de Van Zandt y la ciudad de Canton ubicada allí se extendió hasta 800 metros y arrasó unos 64 kilómetros, señaló un meteorólogo.



Las autoridades hablaron en un principio de cinco muertos, pero luego redujeron la cifra a cuatro. La alcaldesa señaló sin embargo que posiblemente haya más víctimas mortales y que numerosas personas resultaron heridas.



Además, un fuerte temporal azotó a otras ciudades estadounidenses como Missouri. Allí se produjeron inundaciones y una mujer murió ahogada en su auto. En el sur de Arkansas un árbol cayó sobre una casa y dejando otra víctima fatal, informó la emisora KATV y reprodujo la agencia DPA en base a fuentes policiales. También en Mississippi se constató un fallecido por la tormenta.



En las graves inundaciones en Missouri la policía ayudó a 91 personas a escapar del avance de las aguas. Los gobernadores de Missouri y Oklahoma declararon el estado de emergencia.

