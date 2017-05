Uno por uno, los seis actos por el Día del Trabajador

El Día Internacional del Trabajador será conmemorado hoy en Argentina con seis actos diferentes convocados por sectores sindicales, partidos de Izquierda y organizaciones sociales, mientras el presidente Mauricio Macri encabezará uno de ellos en una cancha de fútbol donde los organizadores prometen cantar la marcha peronista.



El movimiento sindical celebrará la fecha con actos por separado programados por la CGT, las dos CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky y las 62 Organizaciones peronistas que realizarán un congreso al que asistirá el presidente Macri en el estadio del club Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito.



Las organizaciones sociales CTEP, CCC y Barrios de Pie, por su parte, marcharán desde las 13 por "Tierra, Techo y Trabajo" y conmemorarán el día en el Monumento al Trabajo, en el barrio de San Cristóbal.



Además, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) realizará su acto en la Palza de Mayo para protestar contra el "ajuste de Macri y los gobernadores" y pedir por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, mientras que la nueva alianza Izquierda al Frente por el Socialismo integrada por el Nuevo MAS y el MST se movilizarán hacia el Obelisco.



El acto de la CGT se realizará a las 11 en el estadio de Obras Sanitarias y está previsto que el único orador sea Juan Carlos Schmid, uno de los jefes de la central obrera.



El secretario general de la CGT, Pablo Moyano, dijo hoy que "mañana no hay mucho para festejar" y que "va a ser una jornada de protesta en la que la CGT va a seguir ratificando los reclamos legítimos que derivaron en las movilizaciones y en el paro general".



Entre los gremios que dirán presente en ese acto estará la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo, quien consideró que es necesario marchar "por la unidad del movimiento sindical" y exigir un "cambio de política económica" nacional.



Por otro lado, el Partido FE que conduce el jefe de UATRE y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, Gerónimo "Momo" Venegas, realizará su un congreso en Ferro con la presencia de Macri.



Venegas adelantó hoy que "a diferencia de los otros actos, va a ser un acto constructivo y esperanzador, donde creemos en el país y pensamos que este país tiene que salir, que no puede quedarse estancado".



En declaraciones a radio Mitre, negó que desde el equipo de Presidencia le hayan pedido que durante el acto no se cante la marcha peronista frente a Macri porque, dijo, "si va al Congreso del Partido FE, está todo dicho". La CTA Autónoma que dirige Micheli y la CTA de los Trabajadores de Yasky realizarán un acto a las 14 en la Plaza de los Dos Congresos junto a la Escuela Itinerante del gremio docente y donde aseguró su presencia el jefe del Suteba, Roberto Baradel.



Los movimientos sociales también tendrán su ceremonia en el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón e Independencia, donde abogarán por "construir un proyecto emancipador que unifique el Movimiento Social", con apoyo de ATE y CTA Autónoma.



La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marcharán primero por el barrio porteño de San Cristobal y luego llevarán adelante un acto en el que hablarán Juan Carlos Alderete -jefe del PTP-, Daniel Menéndez y Esteban Castro.



Por último, en la Plaza de Mayo el FIT reclamará por un "salario mínimo igual a la canasta familiar" y solicitarán "paritarias libres y un salario mínimo igual a la canasta familiar", además de el cese de las "suspensiones y despidos".



El acto contará con las intervenciones de diferentes oradores sindicales y políticos de los partidos del FIT como el diputado nacional Néstor Pitrola; Romina del Plá, candidata a secretaria general al SUTEBA por la lista multicolor; y Miguel del Plá, secretario de administración de la CTA Santa Cruz.