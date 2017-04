Tucumán Rugby venció a "UNI" y sigue en lo más alto

Pasó la fecha 2 del Regional Ángel Guastella y Tucumán Rugby le ganó a Universitario, en Ojo de Agua, por 42 a 32. De esta manera, los verdinegros comparten la punta de la Zona "B" junto a Jockey de Salta, que le ganó el sábado a Lince por 40 a 34.

En tanto que por el mismo grupo, Cardenales cantó la primera victoria del año. Le ganó a Tigres en Salta, por 41 a 26.

Por la Zona A, Natación y Jockey consiguieron importantes victorias. Los "Blancos" le ganaron como visitantes a Old Lions por un ajustado 27 a 24 en el último minuto. En tanto que los "Cañeros", que estuvieron casi todo el partido abajo, lo terminaron ganando 27 a 22.

El sábado, Huirapuca le ganó a Los Tarcos, en el ex aeropuerto 23 a 20. Libre quedó Lawn Tennis.

Resultados Zona A

Old Lions 24 - Natación y Gimnasia 27 (1-4)

Jockey Club (T) 27 - Universitario (S) 22 (4-1)

Los Tarcos 20 - Huirapuca 23 (1-4)

Libre: Tucumán Lawn Tennis

Zona B

Lince 34 - Jockey Club (S) 40 (1-4)

Tigres 26 - Cardenales 41 (0-4)

Universitario (T) 32 - Tucumán Rugby 42 (0-4)

Libre: Santiago Lawn Tennis



Tablas Zona A

Huirapuca 8

Universitario (S) 6

Natación y Gimnasia 5 Jockey Club (T) 4

Lawn Tennis 4 Old Lions 1 Los Tarcos 1



Zona B

Tucumán Rugby 9

Jockey Club (S) 9

Lince 5

Cardenales 5

Universitario 0

Tigres 0

Santiago Lawn Tennis 0



Próxima fecha (3°)



Zona "A" Lawn Tennis vs. Old Lions, Universitario (S) vs. Los Tarcos, Natación y Gimnasia vs. Jockey Club (T). Libre: Huirapuca

Zona "B" Santiago Lawn Tennis vs. Lince, Cardenales vs. Universitario, Jockey Cub (S) vs. Tigres. Libre: Tucumán Rugby