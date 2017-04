Maduro amenaza con acción revolucionaria para acabar con las protestas contra su gobierno

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó hoy con tomar un camino "revolucionario" para acabar con el golpe continuado y fascista, como llamó a las protestas opositoras que en casi un mes han dejado más de 30 muertos.

"Yo estoy tomando esto con mucho equilibrio, con mucha serenidad, pero estoy preparando un nuevo escenario para Venezuela. Que nadie dude, que nadie vacile, va a llegar la hora especial para la patria, para un camino revolucionario para acabar con esta situación de golpe continuado y fascista", dijo en su programa de radio y televisión "Domingos con Maduro".

El gobernante calificó las manifestaciones que comenzaron el 4 de abril de una "emboscada" y acusó a los diputados de oposición de instigar la violencia para asaltar el poder.

"En abril hemos sufrido la arremetida más dolorosa que hemos visto. Ellos llegaron a la Asamblea Nacional (Congreso) para conspirar, para destruir la Asamblea... Dieciseis meses han tenido y ¿qué han hecho con el Poder Legislativo?", dijo al cuestionar el desempeño de la oposición como mayoría en la Asamblea desde enero de 2016.

"Lo que han hecho en abril es una verdadera emboscada, contra la revolución, para asaltar el poder político e imponer una contrarrevolución violenta y fascista para imponer el odio irracional, la intolerancia, el odio social", señaló.

Maduro dijo que hay gente que piensa que las protestas de la oposición son para exigir elecciones, pero recalcó que cuando él ha pedido votaciones, la oposición responde que no quiere.

"Desde hace un mes vengo diciendo que estoy ansioso de que haya elecciones porque estoy seguro que los vamos a revolcar y el pueblo se va a sacar la espina que tiene desde 2015 (elecciones legislativas). Confío en el pueblo", aseveró.

Agregó que los diputados opositores deberían estar presos por lo que han hecho en abril, al llamar a "desconocer las leyes, a las autoridades, justificando la violencia, aplaudiendo la muerte, mintiendo, manipulando y llamando a asaltar el poder. Perdieron hasta el último vestigio de racionalidad".

"Deberían estar presos por instigar al odio, a la muerte. Todo el que instigue al odio, la intolerancia, tiene que ser juzgado de acuerdo a las leyes... Esta gente no volverá más nunca al poder político en Venezuela, nosotros triunfaremos con la paz", aseveró.

Maduro afirmó que la oposición trancó el juego político de paz y convivencia con sus acciones violentas y rechazando su llamado al diálogo.

"Lo peor es que no se ve ningún gesto de rectificación de parte de la oposición. Atención Venezuela, para ellos dialogar es una grosería, un insulto. Salen despavoridos, es como mostrarle una cruz a un vampiro", aseveró.

Maduro preguntó a los presentes en el programa si su opción era rendirse, a lo que recibió un largo "no".

"¿Qué hago? ¿Me rindo? Yo nunca me he planteado eso, ni me lo plantearé. ¿Dejamos que triunfo el odio y la violencia? ¿Le entregamos el poder a ellos?", insistió.

"Aquí se impone luchar, seguir luchando por la paz y la soberanía, por la revolución bolivariana y buscar caminos nuevos revolucionarios", agregó.

Las protestas comenzaron en rechazo a dos sentencias del Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) que despojaron a la Asamblea Nacional de sus funciones legales. (DPA)