Scioli criticó a Macri: "el Gobierno viene fracasando en la baja de la pobreza"

El ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli , volvió a cargar sus tintas contra el gobierno de Mauricio Macri. Vaticinó que en "la segunda etapa" de la administración de Cambiemos tendrá "privatizaciones". Por lo tanto, de cara a las próximas legislativas, el ex gobernador bonaerense y actual vicepresidente del PJ pidió que haya una interna "interna participativa" dentro el peronismo para posicionar a la fuerza como "alternativa a lo que propone Cambiemos".

"En este momento, más que las personas, lo que hay que definir con toda claridad es nuestro programa y nuestra agenda haciéndonos eco de los problemas de la gente. La gente está viviendo peor de como vivía antes", afirmó Scioli en una entrevista con El Tribuno, que difundió La Nación.

Ante la pregunta de si estaba dispuesto a enfrentar a Florencio Randazzo en una eventual interna, Scioli llamó a "dirimir las diferencias democráticamente" dentro de una interna participativa.

"Lo que me parece importante es ir a una interna participativa en donde haya un debate profundo y dirimir allí las diferencias democráticamente y que queden potenciadas las candidaturas y nuestro espacio político como alternativa a lo que nos propone Cambiemos", apuntó.

Y añadió: "como una vez lo advertí y el tiempo me dio la razón, en que se estaban eligiendo dos caminos entre el ajuste y la recesión, ahora quiero advertir sobre esta segunda etapa que seguramente tendrá privatizaciones y seguirá teniendo al salario como variable de ajuste".

El ex candidato presidencial del FPV resaltó que "el Gobierno viene fracasando en la baja de la pobreza, en unir a los argentinos y en no traer inversiones productivas". Según el ex mandatario bonaerense, la Casa Rosada mantiene su buena imagen porque "tiene comunicacionalmente una gran habilidad para ir generando expectativas".

Con la mira en las próximas elecciones, Scioli cuestionó el rumbo de la economía y opinó que el PJ debe generar una "propuesta superadora" en la próxima campaña.

"La segunda etapa del ajuste sobre las provincias podrá recaer los mismos recortes y ajustes que está anunciando el Gobierno nacional en lo que denomina la profundización de este programa económico, lo que exige a los peronistas tener una actitud de salir a defender a la gente de cara a una propuesta superadora", señaló.

Scioli, además, se refirió a la crisis financiera y política que atraviesa Santa Cruz, tierra de los Kirchner. "Me parece importante que se abra un espacio de diálogo con la Nación para que puedan articular un camino de solución para descomprimir esta situación conflictiva que se ha generado con todo lo que hemos visto nosotros", aseveró.

Y subrayó que espera que no haya "ningún tipo de discriminación" del Gobierno hacia la gestión de Alicia Kirchner a la hora de repartir los fondos.