Todo lo que necesitás saber de San Martín-Douglas Haig

Por la fecha 30 de la B Nacional, San Martín recibirá la visita de Douglas Haig de Pergamino. Los "Santos" necesitan sumar para no volver a la zona de descenso, de la que salieron gracias a la derrota de Central Córdoba de Santiago, ayer a manos de Flandria.



¿Cómo llegan?

Después de un comienzo de temporada lleno de derrotas, los "Santos" llegan a este partido luego de una victoria redentora ante Crucero del Norte y un empate increíble (3-3) ante Estudiantes de San Luis. Con 33 puntos, los tucumanos están apenas un lugar por encima de la zona caliente y están necesitados de puntos sí es que quieren mantenerse fuera de peligro.



Esta vez, San Martín no puede fallar



Para Douglas Haig el panorama cambió desde aquella victoria conseguida ante los tucumanos, el 14 de marzo, cuando se recuperaron y le dieron vuelta el partido al equipo de Diego Cagna. Desde ahí, sumaron puntos ante los candidatos: victoria ante Nueva Chicago y los últimos dos empates conseguidos ante Instituto y Chacarita. Sólo cayeron como locales ante Argentinos Jrs. Apremiados por el descenso, no se pueden dar el lujo de irse con las manos vacías desde La Ciudadela.



Hora de comienzo

El encuentro comenzará a las 17 y será dirigido por Alejandro Castro.





Estarán disponibles hasta las 17 en el estadio, en los supermercados Emilio Luque y en Pálpitos 24. Las populares cuestan $200 y las plateas cotizan entre $270 y $520. Socios tribuna sur deberán pagar $120.San Martín y Douglas Haig se enfrentaron el 14 de marzo, en Pergamino. Con gol de Ramón, los "Santos" ganaban cómodamente el partido. Sin embargo, las expulsiones dey la dediesmayon las chances del equipo, que terminó perdiendo por 2-1, con goles deCésar Taborda; Rolando Serrano, Rodrigo Moreira, Alexis Ferrero y Esteban Goicoechea; Juan Galeano, César Abregú, Leonardo Rizo; Leonardo Acosta; Gonzalo Rodríguez y Ramón Lentini. DT: Diego Cagna.Arguello; Guillermo Pereyra, Franco Coria, Alejandro Cabral y Fernando González; Franco Bolo, G. Otero, R. Rojas, Leonardo Villalba; Grazzini; Alejandro Noriega. DT: Andrés Guglielminpietro.