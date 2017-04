Cartas de lectores

Los limones y el HLB

Indudablemente, la apertura del mercado norteamericano a los limones del NOA es de gran importancia para las economías regionales del país; porque permitirá el ingreso de una mayor cantidad de divisas a las provincias exportadoras de limón; y, en ese sentido, nuestra provincia ocupa un lugar de privilegio, porque tengo entendido que es la primera exportadora de limón a nivel nacional.La cara opuesta a todo esto se llama HLB, una enfermedad que avanza raudamente desde el NEA, donde encontraron al vector (una chicharrita) y plantas enfermas, en la provincia de Misiones. Los productores citrícolas deben concientizarse sobre la gravedad que tiene esta enfermedad porque mata a la planta y no tiene control. Párrafo aparte para los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, que son los responsables de promulgar las normas fitosanitarias contra esta enfermedad. Soy de la opinión de que el Gobierno provincial debe promulgar un marco legal que prohiba el ingreso de plantas cítricas o sus partes desde cualquier provincia del país, porque en Tucumán no tenemos la chicharra y la enfermedad. Permitir su ingreso sería una catástrofe, echando por tierra la apertura del mercado norteamericano.



Jacinto Barrionuevo

jacintobarrionuevo@yahoo.com.ar





Los jueces subrogantes

Un señor legislador pone públicamente en tela de juicio el régimen de subrogancias en la Justicia de Tucumán. De modo infundado, expresa que: “ el sistema vigente de subrogancia, que es inconstitucional e inmoral, y que permitió que se “repartieran” $ 9 millones en 2016…”, rozando gratuitamente a jueces que ejercieron y ejercen subrogancias, de cuyo aporte tenemos que estar agradecidos. A mi juicio el análisis es errado, y no se corresponde con la realidad, viciado por subjetividades. Un juez subrogante, asignado por la superioridad, toma la responsabilidad total del Juzgado que subroga, al igual y con las mismas obligaciones y responsabilidades que en el juzgado a su cargo. Solo que, por subrogar,- teniendo a su cargo a la vez su juzgado y el asignado- por mes completo o fracción, percibe una porcentaje sensiblemente menor a la remuneración que se le asigna por su Juzgado, donde es titular. No se advierte entonces, desde la lógica, cuál es el “beneficio” cuestionable de un Juez al que se le asigna una sobrogancia, en el marco de una relación de manifiesto desequilibrio: - prestación/responsabilidad- remuneración-, pues toma y se compromete a una obligación, íntegra y total , por solo un porcentaje. Llevado a números, por un igual trabajo donde me pagan 100, recibió de más solo 20- ¿ Dónde está el beneficio? O alguien en su sano juicio puede pensar y convencerse en términos de “beneficio” para un Juez…trabajar por cien y cobrar veinte… La crítica respecto a las altas remuneraciones de los magistrados refuerza este análisis. Cabe preguntarse cómo es que alguien con muy buen sueldo quiera constreñirse a serios compromisos y graves consecuencias por su sola condición de humano al tener dos juzgados a cargo, por solo un porcentaje de un buen sueldo, seguro y mientras dure su buena conducta. En este tema debe imperar la razonabilidad y la prudencia. Además hay que decir que los jueces subrogantes que se desempeñan con responsabilidad íntegra por solo un porcentaje, en los juzgados vacantes se “reparten” 9 millones, como se afirma. De funcionar todos los juzgados, con sus jueces titulares, el presupuesto sería según estimaciones cuatro o cinco veces más. Resultan entonces descomedidas y sin soporte objetivo las críticas institucionales y personales efectuadas por el señor legislador. Los abogados de Tucumán, los mismos magistrados, las autoridades judiciales, el CAM, el Colegio de Abogados y sus autoridades, como todos los hombres y mujeres con responsabilidades públicas de buena voluntad, bregamos día a día por la normalización definitiva de la Justicia en la realidad de hoy y en el marco que pueda garantizar del mejor modo la idoneidad e independencia de quienes se designe. Objetivo común en el que no caben las especulaciones ni los supuestos beneficios; solo reiterar el reconocimiento a los jueces subrogantes que de alguna manera alivian la coyuntura.



Alberto García Biagosch

afgb@garciabiagosch.com.ar





La oreja de Perón

En los tiempos de la Argentina actual todavía no se sabe bien si cubrir o descubrir la famosa grieta. Una anécdota, entonces, emergiendo de mis recuerdos más curiosos, surge de noviembre de 1968 cuando un pequeño grupo de psicólogos y estudiantes visitamos a Perón. Mejor dicho, Perón nos recibió en su quinta 17 de octubre, Puerta de Hierro. Los temas y contenidos de lo allí visto y oído quedan, por su extensión y análisis,para otra oportunidad. Lo que ahora importa para la salud de la democracia es cómo se habla y cuánto se escucha. En el ejemplo que mencionamos analizamos a la distancia aquel momento donde mirar era admirar a este señor que podía hacer coincidir su persona con un ideal. Mientras su discurso encendía brillos, nosotros nos apagábamos, salvo que nos identificáramos con su liderazgo. Cuando su inteligencia política exhibía una oreja privilegiada por haber captado las reales demandas que se le formulaban, una lealtad psicobiológica se instalaba en el oyente. Perón no preguntó nuestros nombres -ni falta que hacía- porque nosotros estábamos con Perón y no Perón con nosotros. El como local, nosotros como visitantes. Son esos casos donde la generosidad tiene el tamaño de la vanidad: ¡cuatro horas y quince minutos hablándonos! ¡cuatro horas y quince minutos hablando de si mismo! Sintiéndonos, al escucharlo, naturales privilegiados a heredarlo en su genial captación. Mostrando que no sólo se come con la boca. Nosotros ya estábamos ávidos por regresar a Argentina buscando orejas que recibieran este relato. Parafraseando un poco a Luis XIV, aquí no sólo el Estado sino que, además, “lo mejor soy yo” Haciendo visible así que junto a la enfermedad del poder está la de no poder.¿Y la grieta? Bien, gracias. El problema de la grieta no es su profundidad abismal sino que tiene dos lados: uno sordo y el otro ciego.



Osvaldo Aiziczon

aiziczon@arnet.com.ar





Derecho a opinar

Desde la agrupación Movimiento Humanista Derecho y en representación de nuestros compañeros, queremos hacer público nuestro total repudio a lo sucedido el miércoles 26 de Abril a las 18 en la Facultad de Derecho de la UNT, donde la Secretaria Académica interrumpió la clase de la materia Taller II a cargo del doctor Juan Manuel Rougés, vulnerando la libertad de cátedra y hasta la libertad de expresión de nuestros compañeros. Fue ella misma quien dijo que las opiniones debemos dejarlas para el “café” y que corregiría ella los trabajos de los estudiantes sobre recortes periodísticos de “LA GACETA” y “Contexto” que trataban el tema de gastos sociales. Estamos convencidos de que los valores democráticos de nuestra sociedad y de nuestra casa de Altos Estudios están siendo gravemente avasallados. No vamos a permitir que esto siga sucediendo después de años de lucha por la Autonomía Universitaria.



Enzo Yuse Slavik ; Rocío Moya; Nadia Rodríguez y Diego Della Torre

flormamani91@gmail.com





Padecientes

Somos un grupo de vecinos que padecemos (por vivir en calle Muñecas al 300) la suerte de tener al lado o enfrente un sanatorio. ¿Qué padecemos? Padecemos el hecho de sufrir lo que sufren los parientes o amigos que tienen internado a algún ser cercano; y que, si por desgracia fallecen, sus manifestaciones de pesar se escuchan a cualquier distancia y a cualquier hora. Padecemos no poder caminar por nuestras veredas porque las mismas se convirtieron en estacionamiento “pagado” de motos, autos y demás vehículos. Padecemos no tener en la cuadra seguridad policial que pueda contener a eventuales exaltados. Padecemos el ulular de las ambulancias a cualquier hora ante la demora del personal del sanatorio en abrir las puertas. Padecemos las dobles filas de los autos que estacionan con música “para sordos”. Padecemos que las entradas a nuestros edificios se hayan convertido en refugio de los que esperan que la guardia del sanatorio les de alguna información, y que al retirarse dejan pañales sucios, envases de gaseosas o restos de comida. Todo este padecimiento, por supuesto, es ignorado por los municipales, a quienes acudimos para dejar sentada nuestra queja, sin tener respuesta. ¿No podría este sanatorio habilitar algún lugar que sirva de contención para estas personas que, angustiadas, son causa de nuestros padeceres?



Marcelo Mostoslavsky, Graciela Aredes, Adriana Adad, Graciela Diaz, Nora Reinoso, Aldo Apud, Celina García y otros

Muñecas 368, Muñecas 365, Muñecas 384, Muñecas 376, Muñecas 379

San Miguel de Tucumán





#NIunamenos

En los últimos 28 días de abril violaron y asesinaron 25 mujeres en Argentina, las cifras alarman, asustan y entristecen porque nos hace pensar que la única manera de defender el género es preparándolo para la batalla que deberán librar nuestras mujeres cuando se encuentren en tal situación. Existen leyes pero no se aplican, tambien existen beneficios posteriores que son otorgados a los culpables por capaces hombres de la justicia con la misma moral retorcida que la de un violador, el beneficio de volver a matar, de volver a arruinar una vida y de volver a la pena para gozar así de nuevos beneficios valga la redundancia, son estos actos que llevan a una sociedad a perder la cordura y optar por la justicia en manos propias convirtiéndose en una sociedad en guerra por la misma incapacidad de los responsables de cumplir y hacer cumplir los artículos establecidos por el código procesal penal que merece ya un régimen de modificaciónes severas y que se cumplan. El violador seguirá violando, solo aprende a matar a su víctima.



Williams Fanlo

Pedro de Valdivia 2951

Yerba Buena







