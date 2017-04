Zaffaroni: "en estos momentos son débiles los poderes Judicial y Legislativo"

El juez, jurista y profesor de Derecho Penal Eugenio Zaffaroni consideró hoy que los poderes Judicial y Legislativo atraviesan momentos de debilidad. "Estamos en una situación un poco particular en la cual creo que, de a poco, se va derogando la Constitución. Se va derogando el artículo primero, de un sistema republicano, representativo y federal. El Estado real cada vez va respondiendo menos al proyecto constitucional", afirmó en una nota exclusiva con LA GACETA.



El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación visitó la redacción y fue entrevistado por los periodistas Federico van Mameren y Carolina Servetto, en una producción de LA GACETA TV que mañana se publicará de manera completa. Abordó diversos temas y hasta propuso una reforma en la Constitución. "Tenemos que asustarnos porque no hay reforma, porque se nos va yendo la república de esta manera", remarcó.



Zaffaroni explicó que en las villas miserias Capital Federal, donde vive el cinco por ciento de la población, el índice de homicidios es seis veces más alto que en el resto de la ciudad. Afirmó que en la Ciudad de Buenos Aires también hay un alto porcentaje de homicidios no esclarecidos y sostuvo que la incidencia de chicos de entre 14 y 16 años son uno o dos casos de más de 200 que ocurren por año. "Es mentira que ese sea un problema socialmente relevante, un delito grave, el delito de hurto, etcétera es posible", sostuvo.



Respecto a los femicidios, el ex magistrado dijo que los medios deben tener cuidado y evitar brindar detalles morbosos. "Es inconcebible que a seis sujetos, por más patológico que sea, se le ocurra al mismo tiempo quemar a la mujer. Ahí hay un fenómeno reproductor", consideró. Y agregó que si bien hay que informar los casos, hay detalles que no son necesarios.



La entrevista completa con Zaffaroni será publicada mañana en las plataformas papel y digital.