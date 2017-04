Barcelona goleó en el clásico al Espanyol y mantiene vivo el pulso de la Liga

/España/Fútbol/Barcelona supera 3-0 a Espanyol y mantiene vivo el pulso por la Liga = Barcelona, 29 abr (dpa) - El Barcelona necesitó hoy de mucha paciencia, trabajo y algunos destellos de genialidad para superar por un abultado 3-0 al Espanyol en el estadio de Cornellà-El Prat y mantener la cima de la Liga española de fútbol. Los goles del urguayo Luis Suárez, en el minuto 50 de partido y en el 86', y del croata Ivan Rakitic, en el 76', resolvieron el derby barcelonés a favor de los azulgrana, que respondieron así al anterior triunfo del Real Madrid. Horas antes, los blancos se habían situado de manera provisional en la punta de la Liga al superar por un ajustado 2-1 al Valencia. Con 81 puntos y aún un partido aplazado pendiente de disputar, obligaban a los dirigidos por Luis Enrique a una victoria en su duelo por la trigésimo quinta fecha. Les costó bastante más de lo que reflejó el marcador. Pero los errores puntuales del combativo equipo blanquiazul, el instinto asesino de Luis Suárez y la genialidad del argentino Lionel Messi la acabaron propiciando. Tal y como se esperaba, el Espanyol le puso las cosas muy complicadas a su rival ciudadano. Los de Quique Sánchez Flores salieron con más intensidad que los azulgrana, muy bien parapetados atrás, decididos a reducir al mínimo las ocasiones del Barcelona. Lograron su objetivo en la primera mitad. Ni un solo disparo entre los tres palos registraron los de Luis Enrique durante los primeros 45 minutos, muy intensos e igualados, pero escasos en oportunidades de gol. La más clara la tuvieron los blanquiazules, a los cinco minutos de partido, en un disparo de José Manuel Jurado que, sólo ante Marc André Ter Stegen, envió ligeramente desviado. A partir de entonces, el Espanyol, muy seguro atrás, apenas se acercó con peligro a los dominios del arquero alemán del Barcelona. Progresivamente, los de Luis Enrique ganaron terreno y dominio. Algún destello de Messi iluminó la esperanza azulgrana, que necesitaba más argumentos para mantenerse viva. El brasileño Neymar, que regresaba al once del Barcelona tras cumplir sus tres partidos de sanción, estrelló lo que parecía un buen disparo en la defensa españolista. Rakitic también lo probó de lejos. Y Sergi Roberto cabeceó al lateral del arco defendido por Diego López antes de la pausa. Fueron avisos más bien tímidos. El Espanyol, que no ahorró esfuerzos físicos, agradeció el descanso. El Barcelona lo aprovechó para replantearse cómo agujerear la sólida defensa blanquiazul. Y aprovecharon su primer gran error para abrir el marcador. Lo protagonizó Jurado con un arriesgadísimo pase atrás que aprovechó Luis Suárez. El envío del centrocampista blanquiazul se convirtió en una asistencia perfecta al delantero uruguayo, que lo atrapó en el borde del área y anotó con un potente disparo raso y bajo. La hinchada azulgrana respiró con el gol. Pero sólo un poco. El resultado era demasiado incierto. Y el Espanyol no se amedrentó. Ni siquiera cuando Neymar y Messi probaron su resistencia en un par de acciones. El brasileño, con una rosca que salió desviada por poco. El astro argentino, con un lanzamiento de falta que resultó inofensivo. Precisamente entonces, en el 70', los blanquiazules registraron su primer disparo entre los tres palos de Ter Stegen, que resolvió bien ante el lanzamiento del brasileño Baptistao. Luego, otra maniobra de Messi, con una arrancada y una asistencia espectacular, que remató Rakitic de manera brillante, cerró el duelo. El tercer tanto, el segundo de Luis Suárez, fue otro error de la defensa del Espanyol y el final perfecto para el Barcelona, que sumó otro triunfo imprescindible para mantener el pulso por la Liga al rojo vivo. # Información para el editor * * * * Los siguientes datos de contacto no están destinados a su publicación ## Contactos editoriales - Autora: Noelia Román (Barcelona) - Editor: Ariel Greco (Buenos Aires) - Tel: +34 91 567 2600 / +54 11 4314 1570 - Correo: deportes@dpa.com dpa nro gre 292051 GMT Apr 17