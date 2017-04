Optimismo por el limón: "los mensajes que vienen de Estados Unidos son muy alentadores"

El presidente de la Asociación Tucumana del Citrus, Roberto Sánchez Loria, afirmó que desde el sector son muy optimistas ante el inminente regreso del limón tucumano al mercado norteamericano. "Los mensajes que vienen de Estados Unidos son muy alentadores", dijo en diálogo con Télam.



"Pensábamos que no se iba a tratar, que esto no iba a estar en la agenda de las reuniones, por lo que fue una sorpresa y una iniciativa al mismo tiempo de Trump", agregó.



Sánchez Loria, sin embargo, aclaró que aunque, de concretarse el permiso de exportación por parte del gobierno de Donald Trump, recién podrán exportar el próximo año. "Por más que caiga el stay el 26 de mayo, no vamos a exportar este año porque ya estamos fuera de la temporada", explicó.



El presidente de la entidad empresarial confirmó que todavía no se comunicó con gente del gobierno nacional y que espera poder reunirse la semana que viene.



Respecto a los valores que se podrían exportar, señaló a Télam que "son difíciles de estimar porque depende de cómo se arme esto, de los receptores de Estados Unidos y otras variables. Hay números que andan circulando y que andan diciendo por ahí, pero nosotros preferimos no hablar al respecto".



Una fuente cercana a la empresa Citrícola San Miguel, la compañía más grande del rubro en Argentina y líder en el negocio de exportación de contraestación, contó que la firma con sede en Tucumán recibió muy bien que el presidente Mauricio Macri se encargue personalmente del tema.



"En la empresa hay mucha satisfacción por cómo llevó el gobierno el tema, pero hay que esperar que se caiga el stay y no haya ninguna observación", explicó la fuente.



De todas formas, de abrirse finalmente el mercado estadounidense para el limón tucumano, San Miguel no llegaría a exportar durante todo este año porque la empresa demoró algunas inversiones, sobre todo en el packaging necesario para ingresar a ese mercado.