La confesión "Bomba" de Gladys: "no tengo sexo hace como cuatro meses"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez volvió a estar en todos los medios y, ya confirmada para estar en la pista de "Bailando 2017", habló sin filtro en un programa de televisión sobre su intimidad.



Relajada en el diván de "Cortá por Lozano", el ciclo de Verónica Lozano en Telefe, Gladys logró tal nivel de relax que no tuvo vergüenza de contar que hace mucho que no está con un hombre.



"Te imagino muy fogosa", analizó la animadora pero la cantante dijo lo contrario: "Nooo. La mecha de la bomba está apagada, te juro que sí. Soy un desastre, soy muy vaga. Hace como cuatro meses que no tengo sexo, es mucho. Tengo que volver a Tucumán rápido".



"No, no, está todo mal con la mecha. Hace dos semanas que estoy en Buenos Aires pero ya veníamos de antes... con la mecha ya húmeda. Iban pasando los meses y digo, ¿puede ser que una mujer aguante 4 meses?... ¿tanto? Yo digo que ya debe ser la menopausia. No me dan ganas, ¿por qué será eso?". agregó, entre risas.



Verónica indagó más y quiso saber si "La Bomba" practicaba la autosatisfacción. "No, nada. ¡Menos! Juro que no, jamás en la vida se me pasó por la cabeza", respondió Gladys.