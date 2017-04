Un nuevo misil lanzado tensa aún más el escenario internacional

El nuevo misil balístico lanzado a las 5.30 de la mañana coreana (17.30 horas del viernes en Argentina) por Corea del Norte, tensó aún más el escenario político internacional y supuso un nuevo desafío a Estados Unidos.



El presidente de EEUU, Donald Trump, quien fue informado de manera inmediata sobre el lanzamiento, utilizó su cuenta de Twitter para criticar a Corea del Norte y volvió a involucrar a China en el cada vez más enquistado conflicto.



"Corea del Norte no respetó los deseos de China ni de su muy respetado presidente (Xi Jinping) cuando lanzó hoy, aunque sin éxito, un misil. ¡Mal!", escribió Trump en un mensaje.



Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha presionado a Beijing, histórico aliado de los Kim, para que se implique y utilice su influencia con el fin de conseguir que Corea del Norte abandone el desarrollo de su programa de armas nucleares y de misiles.



El Gobierno surcoreano también advirtió su vecino del Norte que se enfrentará a fuertes medidas punitivas si sigue rechazando la desnuclearización, condenando rotundamente el lanzamiento de un nuevo misil.



"Condenamos fuertemente el último lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte, que supone su tercer en lo que va de mes, como una evidente violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y un grave reto a la paz y seguridad no solo de la península coreana sino también del resto del mundo", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano a través de un comunicado.



Paralelamente, la Armada surcoreana anunció el inicio de un ejercicio naval conjunto en el Mar del este con el portaaviones nuclear estadounidense USS Carl Vinson.



"Las Armadas de Corea del Sur y EEUU comenzaron hoy una maniobra en el mar del Este desde las 18 horas (6 de la mañana en Argentina), contra el telón de fondo de la situación actual de seguridad", dijo la Armada surcoreana.



Aún no se dio a conocer el programa específico del ejercicio, pero se espera que continúe hasta la próxima semana.





Según informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, el nuevo misil balístico norcoreano "fue disparado desde un sitio cercano a Bukchang, en Pyeongannam-do (provincia de Pyeongan del Sur), voló con rumbo nororiental durante unos minutos a una altitud máxima de 71 kilómetros y explotó minutos después".



El JCS también señaló que está analizando el tipo preciso de misil, añadiendo que el Ejército surcoreano está vigilando de cerca la posibilidad de más provocaciones del Norte y manteniendo una férrea postura de defensa, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Fuentes militares estadounidense aseguraron que pudo tratarse de un misil de medio alcance lanzado en dirección al Mar de Japón, pero que no consiguió salir de territorio norcoreano, informó la agencia EFE.



Se trata del tercer ensayo de misiles de Corea del Norte en este mes de abril y muestra la determinación de Pyongyang en avanzar en su programa armamentístico, mientras Washington aumenta la presión diplomática y militar sobre el aislado régimen de Kim Jong-un.