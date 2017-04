1- Ladrones atrapados en la iglesia Corazón de María



El jueves a la noche, un empleado de la parroquia donde se realizan las misas en honor a San Expedito advirtió que dos ladrones habían ingresado al predio y que se estaban llevando un compresor. Los intrusos, al ser descubiertos, dijeron que estaban haciendo tareas de limpieza, por lo que el empleado les siguió la corriente; sin embargo, ganó la puerta y los dejó encerrados adentro mientras llamaba a la Policía. Dos efectivos del 911 rastrearon todo el edificio hasta que los encontraron en un pasillo oscuro, cuando intentaban forzar una puerta para huir por la avenida Salta. Ambos fueron trasladados a la comisaría 1°, pero desde la Justicia no se tomaron medidas en su contra, por lo que poco después pudieron retirarse. En la iglesia se encuentran preocupados por la inseguridad; este fue el tercer robo en 10 días.



2- Una ciudad que lucha contra la violencia



Bajo el lema “Somos rivales. No enemigos”, jugadores y técnicos de Deportivo Aguilares y Jorge Newbery disfrutaron una jornada muy especial con los niños de la Escuela French y Beruti de esa ciudad. Pretenden que mañana se viva una fiesta en el clásico lugareño.



3- Exigen penas para quienes maltratan a los animales



Las agrupaciones que protegen animales en Tucumán marcharán hoy en el centro de la capital para exigir que la Provincia tenga su propia ley de castigo contra el maltrato animal. Advirtieron que las denuncias que realizan, terminan en la nada.



4- Apuestan al bioetanol para sostener el precio del azúcar



La Compañía Azucarera Los Balcanes, que administra el ingenio La Florida, puso ayer en marcha -de manera simbólica- la zafra en la planta industrial de La Florida. La empresa estimó que la ampliación al 15% de la proporción de etanol en la producción de naftas (actualmente en 12%) le permitirá a la industria azucarera -y a la firma en particular- mantener en equilibrio el precio interno del producto, que hoy ronda los $ 520.



5- Todavía no hay por qué perder la cabeza



La caída de Peñarol ante Palmeiras no fue la única buena noticia para el “Decano”: tres jugadores del “Carbonero” fueron suspendidos y no jugarán en Tucumán.