Ortigoza se irá de San Lorenzo: "pasar a Boca sería traicionar al hincha"

BUENOS AIRES.- Néstor Ortigoza, referente de San Lorenzo, aceptó que escuchará "ofertas" en caso de no renovar su contrato en el club a partir de junio, pero en medio de su aviso reconoció que fichar para Boca sería traicionar al hincha "azulgrana".

"Pasaría a ser el enemigo número uno", asumió el volante, consultado por los rumores de un supuesto interés de la entidad "xeneize". Ortigoza, ganador de tres títulos en San Lorenzo (Torneo Inicial 2013, Copa Libertadores 2014 y Supercopa Argentina 2016), aseguró que sea en junio o más adelante se marchará de Boedo por la puerta grande.

La vinculación del volante, de 32 años, vence el próximo 30 de junio y hasta el momento no hay negociaciones con los dirigentes del "Ciclón", por lo que el ex jugador del seleccionado paraguayo sentenció: "no quiero presionar, pero tampoco estoy regalado con un moño". Según rumores que circulan en San Lorenzo, es posible que la dirigencia no extienda los contratos de Ortigoza así como también los de otros históricos del plantel como Leandro Romagnoli, Sebastián Torrico y Juan Mercier.

En caso de desvincularse, Ortigoza será tentado por Colo Colo de Chile que dirige el argentino Pablo Guede, que justamente lo dirigió en San Lorenzo durante el primer semestre del año pasado. También se lo vincula como refuerzo del equipo saudí que dirige Ramón Díaz, flamante campeón del torneo de Primera del país árabe, y de Rosario Central. (Télam-Especial)