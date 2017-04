El ayudante de Bauza insultó a Tapia y Angelici en un video casero y tuvo que disculparse

BUENOS AIRES.- "Escuchame, 'Chiqui' Tapia, mirá dónde me largaste: seco, seco, me hacés laburar... Vos y ese Angelici ¿por qué no se van a la concha de la lora? Pedazos de hijos de puta"... Las palabras de José Di Leo, ayudante del ex entrenador de la Selección Edgardo Bauza, insultando los actuales presidente y vicepresidente de la AFA, repercutieron con fuerza en la web.

Di Leo arremete contra las máximas autoridades del fútbol argentino mientras lija el techo de una casa, con el torso desnudo, gorra, anteojos de sol y un short azul con sus bolsillos hacia afuera. Horas después de su viralización, Di Leo ofreció disculpas y aclaró que la grabación fue en tono de broma. "Me siento muy amargado por lo del video. Pido disculpas a Tapia y Angelici". (Télam-Especial)