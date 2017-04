Mayo, mes de estrenos y finales en Netflix

Gente con poderes -extrasensoriales y terrenales- se pondrá en marcha otra vez en mayo, para satisfacción de los fans de las series. El sitio de streaming Netflix estrenará el viernes 5 de mayo la segunda temporada de "Sense8" y, a fin de mes, la quinta de "House of Cards".



También durante el mes que comienza el lunes se podrá ver la tercera (y última) temporada de la victoriana y oscurísima "Penny Dreadful" y el inicio de una nueva, basada en una vieja: "Anne with an E", remake de aquella miniserie de los 80 que se llamó "Ana de la pradera".



Las maniobras para aferrarse al sillón más importante de la Casa Blanca marcará, una vez más, el regreso de los Underwood a la pantalla. Habrá que ver en qué queda el anuncio que hizo Frank al final de la temporada anterior, cuando difundió que Estados Unidos irían a la guerra.







La canadiense "Anne with an E", ficción que recrea la novela "Anne of Green Gabbles", de Lucy Maud Montgomery, cuenta la historia de dos hermanos de mediana edad que quieren adoptar a un niño huérfano, pero en su lugar llega a su hogar una niña de 11 años. Los sensibles de Sense8 volverán a conectarse a lo largo de 10 episodios, en los que los protagonistas deberán una vez más sobrevivir y protegerse los unos a los otros.



Los últimos nueve episodios de "Penny Dreadful" (nombre que se les daba a las novelas baratas en la Inglaterra del siglo XIX) se desarrollarán entre las callejuelas victorianas de la Londres contemporánea a Jack el Destripador, Bram Stoker y Mary Shelley, con escenarios en la soleada Nueva México.



La tercera temporada de "Bloodline", se estrenará el viernes 26; "Unbreakable Kimmy Schmidt", el viernes 19; la cuarta de "Arrow", también el 19, y la cuarta temporada de "Mr. Selfridge", el martes 23.