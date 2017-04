¿Para qué sirve el botón rojo en el escritorio de Trump?

WASHINGTON, Estados Unidos.- Al cumplirse los primeros 100 días de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos fueron múltiples los aspectos de su gobierno los que fueron analizados por los medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, hubo una sola cobertura que abordó uno de los detalles más curiosos del singular jefe de Estado: ¿para qué sirve ahora el botón rojo?



En una nota publicada por la agencia Associated Press AP titulada "Los 100 de Trump: 'es un tipo diferente de presidencia'" se hace referencia al famoso botón rojo, que todos los mandatarios estadounidenses tuvieron en su escritorio para comunicaciones ligadas a la seguridad nacional.



La observación partió de Amy Ficus, editora del New York Times, que lanzó el detalle que horas después explotó en las redes sociales. Con Trump como presidente, el botón rojo no responde a una función de suma urgencia ni de alcance mundial. Más bien, tiene que ver con un gusto banal, informó Infobae.com.





Trump has a button on his desk he can press and a butler brings him a Coke https://t.co/RbaJFTiiA1 pic.twitter.com/74lFLs4rvy — Amy Fiscus (@amyfiscus) 25 de abril de 2017

something you never saw during previous administration, soda on the Resolute desk pic.twitter.com/U7hZPbmWKE — Kate Bennett (@KateBennett_DC) 28 de enero de 2017

"Al presionar el botón rojo del escritorio Resolute, que los presidentes usaron durante décadas, el mayordomo de la Casa Blanca enseguida llegó con una Coca-Cola para el presidente", escribió la periodistade AP.Trump es un devoto de las gaseosas y comidas rápidas. Por eso, decidió moldear el Despacho Oval de acuerdo a sus necesidades. Cada vez que presiona el botón, un mayordomo se acerca presuroso para entregarle una Coca-Cola fresca, con un par de hielos.Dos meses antes, el 28 de enero, la periodista de la CNN compartió una foto en la oficina presidencial en la que se muestra a Trump con un vaso de gaseosa al lado. "Algo nunca visto durante la administración previa. Gaseosa en el escritorio Resolute", escribió.