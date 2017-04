Cinco claves para que el fin de semana largo no te agarre desprevenido

El feriado del lunes no será un día no laborable más: el 1 de mayo la actividad comercial se paralizará por completo en Tucumán ¿Qué quiere decir esto? Por el Día del Trabajador no habrá shoppings, cines ni supermercados. A eso hay que sumarle que tampoco habrá bancos y que los servicios funcionarán de manera parcial. Acá te dejamos algunas claves para que no te tome desprevenido.



1- La mañana de hoy es la última en la que podrás realizar trámites bancarios y administrativos hasta el martes. Así que si tenés que ir al banco o a alguna repartición pública, te recomendamos que te apures y que te armes de paciencia.



2- No está de más que saques algo de efectivo del cajero automático. Puede ocurrir que algunos cajeros se queden sin dinero durante el fin de semana. Y no está de más tener algunos billetes en el bolsillo por cualquier gasto de urgencia que tengas que hacer.



3- Si querés hacer compras, tendrás tiempo hasta el domingo. Hoy y mañana, la atención comercial será la habitual para un viernes y un sábado. El domingo, los shoppings y los supermercados trabajarán normalmente. Pero el domingo cerrarán. Lo mismo ocurrirá con los cines.



4- El sábado y el domingo, los servicios municipales de la capital funcionarán con normalidad. Pero el lunes habrá modificaciones. Acá van las principales:



- El lunes, los ómnibus comenzarán a circular recién a las 14 y las frecuencias serán reducidas.



- Ese día no habrá recolección de residuos. Por ese motivo, la Municipalidad les solicita a los vecinos que no saquen las bolsas a la vereda hasta el martes.



- La Asistencia Pública atenderá urgencias durante todo el día en los teléfonos 4212224, 4216307 y 4305449.



5- Los hospitales atenderán emergencias en sus respectivas guardias, pero los consultorios externos no funcionarán.