1- Trump le dijo a Macri que revisará las trabas al limón



El presidente norteamericano reconoció ayer que el negocio del citrus “es grande”



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que “el negocio del limón es grande” y admitió que la suspensión del acuerdo comercial con la Argentina fue “una de las razones” de la visita de su par argentino, Mauricio Macri a Washington. “El negocio del limón es grande. Yo voy a hablar de Corea del Norte, y él me va a hablar de los limones”, ironizó Trump en el encuentro que mantuvo con Macri en la Casa Blanca, a quien le prometió revisar la medida que impide la entrada de la fruta tucumana a ese país. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, tiene previsto arribar a Buenos Aires en junio para discutir las restricciones con su par argentino, Miguel Braun.



2- “Algunas de las políticas están dando resultados”



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne aseguró ayer que el déficit fiscal bajó un 10% y que hubo un sobrecumplimiento de las metas previstas



El Gobierno sobrecumplió la meta fiscal del primer trimestre del año, al obtener un déficit de 0,4% del PBI, lo que permitió superar el objetivo fijado en 0,6% para los primeros tres meses del corriente ejercicio. Así lo detalló ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien aseguró que el ahorro fue del 10% en términos trimestrales, y del 39% si se toma marzo de este año contra el mismo mes del año pasado. “El déficit fiscal del primer trimestre del año fue de $ 41.344 millones, lo que representa un ahorro de 17.156 millones respecto a los $ 58.500 millones proyectados como meta trimestral”, señaló Dujovne durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.



3- Falsos gestores “venden” casas del IPV y entregan recibos truchos



El Gobierno ya detectó cinco casos



“Nuevamente hay pícaros pululando cerca del Instituto que venden ilusiones a la gente, vendiendo transferencias que no existen”. El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, informó que descubrieron cinco casos de interesados en acceder a viviendas sociales que presentaron recibos truchos, que supuestamente pertenecían a la Subsecretaría de Regularización Dominial. “Para dejarlo bien clarito: no existen gestores fuera del Ipvdu. Los únicos que trabajan fuera del Instituto de la Vivienda son las asistentes sociales, que consultan en las viviendas de los futuros adjudicatarios los datos”, explicó el funcionario.



4- Tucumán tiene la primera ley de Alzheimer del país



Beneficiará a pacientes y a cuidadores



Por ley fue creado ayer el Programa Provincial de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer, una política de Estado que hace punta en el país. Su objetivo es implementar planes de prevención precoz del mal y el tratamiento de quienes lo padecen. Además establece la obligación de informar, apoyar, capacitar y brindar contención a las personas cuidadoras, que son claves para la calidad de vida de los pacientes. “Si pensamos que en Tucumán viven más de 116.300 mayores de 65 años, que estas enfermedades multiplican su prevalencia luego de esa edad y que cada una de esas personas tiene una familia que se ve seriamente afectada, podemos apreciar la importancia de la norma”, sostuvo el legislador José María Canelada, uno de los impulsores de la ley.



5- Un gendarme mató a tiros a un asaltante que le quitó el celular



Disparó cuando el ladrón amenazó con gatillar un arma, que era de juguete



Un sargento de Gendarmería Nacional esperaba a un compañero en Inca Garcilaso y Miguel Lillo cuando un ladrón le arrebató el teléfono y salió corriendo. Cuando el efectivo dio la voz de alto, el ladrón se dio vuelta y amenazó con gatillar un arma. Ante la amenaza, el gendarme disparó dos veces y el joven murió en el Centro de Salud. Luego se supo que el arma que llevaba consigo el fallecido era de juguete. Desde la fiscalía se optó por no dejar detenido al sargento, ya que, por el momento, se estima que fue un acto de legítima defensa.