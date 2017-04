¿Qué dijeron los medios estadounidenses sobre la visita de Macri a Trump?

ESTADOS UNIDOS.- La primera reunión del presidente Mauricio Macri con su par estadounidense Donald Trump no pasó desapercibida en los medios norteamericanos. Los principales diarios destacaron en sus páginas web la visita del mandatario argentino, aunque no tuvo el mismo impacto que en la prensa de nuestro país.



"Trump y el presidente de Argentina mantienen conversaciones en la Casa Blanca", fue el título que eligió The New York Times, que destacó la amistad que mantienen desde hace unos años los jefes de Estado. La misma línea siguió Bloomberg, que agregó que los mandatarios y sus familias comparten "una larga historia".







Por su parte, la revista Time lo calificó como "un reformista del libre mercado comprometido con la mejora del clima comercial del país" y que "está tratando de revertir las políticas económicas fallidas que azotaron a la Argentina durante demasiado tiempo".







Mientras que The Wahington Post se quedó con las muestras de afecto entre los presidentes y el paseo que hicieron las primeras damas, Juliana Awada y Melania Trump, por los pasillos de la Casa Blanca. Además, remarcó la entrega a Macri de los documentos desclasificados sobre la última dictadura militar.