Tinelli: "el tema de la política no es algo que descarto"

BUENOS AIRES.- Luego de cerrar un ciclo como dirigente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli adelantó que no descarta hacer política, aunque no reveló mayores detalles.



En declaraciones a La Nación, el empresario dijo que "el tema de la política no es algo que descarto, que ya creo que para mí es importante". "Uno tiene que capacitarse para competir en un lugar tan importante como para ser diputado, senador, presidente o lo que sea", añadió.



Sin embargo, Tinelli por el momento se encuentra enfocado en la vuelta de ShowMatch: "lo más importante para mí es trabajar para el programa. Es la temporada número 28. Vamos a hacer un muy buen programa de apertura, vamos a hacer algo, como siempre, revolucionario, con un montón de figuras invitadas".



Tinelli confirmó su renuncia a los cargos que ocupa en la AFA y en San Lorenzo



"Estoy muy bien, tomándome las cosas con más tranquilidad. Había estado con muchos temas, sobre todo con el tema futbolístico, y necesitaba parar un poquito. Me encuentro bien, trabajando para el comienzo del programa, descansando de algunos lugares donde yo sentía que tenía mucho trabajo", comentó sobre su salud.



Su alejamiento de la AFA



"Me deja una experiencia positiva el tema de la AFA. Terminé muy agradecido con todos porque fueron muy cariñosos conmigo, entendí que tantas cosas no podía abarcar y tuve que dar un paso al costado", indicó.