Los jugadores de Peñarol no serían sancionados para el partido con Atlético

URUGUAY.- Pasaron 24 horas de la bochornosa pelea entre los jugadores de Peñarol y Palmeiras, los equipos que comparten grupo con Atlético en la Copa Libertadores 2017, y todavía la Conmebol no se refirió al nuevo escándalo del fútbol continental. Sin embargo, algunos medios ya empezaron a hablar sobre las suspensiones que recibirían los futbolistas involucrados en la trifulca.









Según el diario Ovación de Uruguay, los "charrúas" podrían no ser sancionados para el partido con el "Decano" y sí hacerlo a partir del último choque del grupo, ante Jorge Wilstermann en Montevideo. Pero otra versión indica que el fallo de la Conmebol se podría conocer mañana u horas antes del choque del próximo martes.





De acuerdo a lo que informa GloboEsporte , se espera un castigo severo para marcar un precedente ante las demás instituciones para que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos. Algunas de las medidas que las autoridades pretenden son "una multa de hasta de U$S 400.000, la obligación de jugar a puerta cerradas, la prohibición de actuar en un determinado estadio, la obligación de jugar en un país diferente al suyo, suspender la participación en esta Libertadores e incluso futuras ediciones".Por su parte, el presidente del "Manya",, acusó al brasileñode instigar los incidentes: "el lío lo armó Felipe Melo, que le pega un golpe de puño a Matías Mier". Además, habló con el argentinoy con otro de los veedores de la Conmebol y se le comentó que el problema fue entre jugadores y no con el estadio Campeón del Siglo.