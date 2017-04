El clásico de la plazoleta Tucumán BB-Mitre capta la atracción de la tercera fecha

Tucumán BB, con el experimentado Rubén Valdez como líder del equipo, recibe esta noche a Asociación Mitre, uno de los tres punteros, en el cotejo que destaca por la tercera fecha del Anual capitalino de básquet.

El "verde", ya fuera del Torneo Nacional de Ascenso, se enfoca en el certamen doméstico y apoyado en el poderío de su media cancha, intentará seguir invicto. Tras la partida de Julio Carrizo (volvió a Juventud Unida) y Rafael Banegas (fichó por Concepción BB), retuvo al ala pivot Luis Argañaraz y cuenta con un perímetro más que respetable.

Siguen el capitán José Muruaga, Pablo Osores, quienes junto a Enrique Muruaga aportan un gran caudal goleador, mientras que Jesús Martín y Fernando Miérez (ex "beibi"), alternan en la base.

Además de Valdez, Tucumán BB, tuvo el retorno de Alberto Bono y su formación está compuesta por mayoría de fichas Sub 23 y Sub 21.

Tiene a Franco Manca, Juan Pablo Torres, Pablo Bilat (escolta, ex La Unión de Colón), Cristian Fernández, Matías Arias (alero, ex Peñarol de El Tala), José Yapur, Sebastián Fogel (pivot, ex Las Perdices, Córdoba) y Santiago del Sastre (Juventud Unida).

Por el lado de Belgrano, regresaron el base o escolta Gastón Zalazar y el interno brasileño Lucas de Almeida Pereira.

Esta es la cartelera completa, con árbitros de Primera (21.45) y U19 (20.15):

* Concepción BB-Alberdi, en Banda del Río Salí, Sultani-Inochea e Ibáñez-Menseguez.

* Tucumán BB -Asociación Mitre, Gauna-Luna y Medina-Rodrigo Briseño.

* Nicolás Avellaneda-Independiente, Galván (h)-Barrionuevo y Briseño-Sale.

*Huracán-Central Córdoba, en Francia 39. Huacollo Aguilar y Díaz-Ángel Cisneros.

* Talleres-Belgrano, en Sáenz Peña 102, Allende-Manuel Cisneros y Maximiliano Vargas-Beltrán.

* Juventud Unida-Avellaneda Central, en Perú y Sarmiento (Tafí Viejo). Humberto Briseño-Benedek y Dragonetti-Grassi.

El 3x3 llega a la Intermedia

La Intermedia también se suma a la modalidad del 3x3. Organizado conjuntamente por la Federación y la Asociación Tucumana de Basquetbol, se jugará ese torneo a partir de la próxima fecha en la mencionada categoría