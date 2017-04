Legisladores radicales insisten en limitar el uso del avión sanitario de la provincia

El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), José María Canelada, reclamó una vez más al Poder Ejecutivo la entrega de informes para conocer los itinerarios concretados con los dos aviones sanitarios de la provincia desde 2011. "¿Quiénes viajan? No es lo mismo que viaje el gobernador con su gabinete a que viaje un senador con toda su familia a Punta del Este", denunció el parlamentario en un video que compartió en las redes sociales.



"Nosotros hemos hecho un pedido de informe en noviembre de 2015 al gobernador (Juan) Manzur, que no nos ha constetado. En abrila el ministro (Pablo) Yedlin, que no nos ha constestado. Aunque aparentemente no nos haya dicho nada, el gobierno nos dice mucho. Que hay algo que quiere ocultar", reclamó Canelada.



Van a la Justicia para conocer el uso de los aviones de la Provincia



"Hemos propuesto con la legisladora Adela Estofán de Terraf, en un proyecto de ley, que esto se limite. Queremos que, por lo menos, un avión siempre sea de uso sanitario", señaló el legislador, que junto a Estofán y a Eudoro Aráoz, promovió una acción de amparo contra la Provincia, alegando que esta tiene la obligación de brindar la información sobre las aeronaves oficiales por ser de carácter público.







"¿Quiénes viajan? ¿hacia dónde van? ¿Qué costo insume esto? Porque no es lo mismo que en una situación excepcional, viaje el gobernador con su gabinete a que viaje un senador con toda su familia a Punta del Este. Claramente son situaciones distintas", reitera Canelada en el video.



La flota provincial está compuesta por dos aviones. El Cessna Citation Bravo, patente LV-BEU, fue adquirido en 2006; el Lear Jet, en 2012. Ambas aeronaves, de origen estadounidense, son propiedad del Estado provincial y permanecen en el hangar N° 2 del aeropuerto Benjamín Matienzo. Además, el PE compró en 2004 un helicóptero Bell 407. Todas estas adquisiciones fueron concretadas durante las gestiones del ex gobernador y actual senador José Alperovich.