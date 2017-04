La frase con la que Trump recibió a Mauricio Macri

Durante los primeros momentos de la reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump reinó la cordialidad.

De hecho, la frase con la que el estadounidense recibió al argentino sorprendió a los presentes. "Mi buen amigo de mucho, muchos años", dijo Trump.

Cuando los periodistas pidieron precisiones, la máxima autoridad de Estados Unidos respondió: nos conocemos desde hace 25 años".

El jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, destacó la relación que une a los dos mandatarios. "Es inmejorable", la calificó.

