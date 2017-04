Karina Jelinek sobre Vicuña: "es un atrevido"

Benjamín Vicuña q uedó en el medio de una polémica -otra vez por una mujer- en la que la modelo Karina Jelinek lo trató de "atrevido" por mirarla reiteradamente.

"Él es un mirón, igual. Me ha mirado un montón de veces", dijo la morocha.

Luego, Jelinek relató un episodio que vivió durante unas vacaciones en Miami cuando se cruzó con Vicuña y Suárez:

"Una vez me lo encontré desayunando en el Hotel Faena de Miami. Yo estaba con mi amiga Majo. Y él se daba vuelta parar mirar, y mi amiga me decía 'qué te tiene que mirar si esta con la novia'…".

"Es un atrevido… Nosotros tomábamos agua de coco y él miraba, y miraba. Y la China no hacía nada, ignoraba la situación", aseguró Jelinek sobre Vicuña, segpun reprodujo Infobae.

El protagonista de la película Los padecientes aún no realizó declaracione, ni emitió respuesta acerca de los dichos de la modelo.

Recientemente, la morocha contó que se separó de Alberto Albi Czernikowski tras cuatro meses de relación.

"Nos dimos cuenta de que no somos compatibles. Cuando una historia comienza, solo ves a la otra persona. Más allá de la buena relación que teníamos y de la química que hubo desde el primer momento, a él no le gustaba mi mundo…y a mí no me caía bien la política", explicó a la revista Gente.