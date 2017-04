Centro Cívico: de aprobarse la iniciativa, el Gobierno pagará U$S 240.000 de anticipo

La Legislatura definirá hoy si le da o no el visto bueno al proyecto de ley que impulsa el Gobierno para que el estudio arquitectónico Pelli-Clarke-Pelli Canada Corporation (PCPCC), del tucumano César Pelli, lleve a cargo un anteproyecto para la construcción de un Centro Cívico en un predio ubicado sobre la ruta 9, camino a El Cadillal. De prosperar la iniciativa, la Provincia desembolsará U$S 240.000 al estudio (unos $ 3.8 millones al cambio de hoy) en concepto de anticipo y a cuenta de los honorarios.



"Dentro del plazo de veinte días contados a partir de la promulgación de dichas leyes se firmará un contrato entre las partes, acordando los términos y condiciones, y la Provincia abonará como anticipo y a cuenta de honorarios de PCPCC la suma de U$S 240.000 (dólares estadounidenses Doscientos Cuarenta Mil), libre de gastos e impuestos, los que serán a cargo de la Provincia", se expresa en el proyecto.



Centro Cívico: cómo es el proyecto para trasladar la administración pública camino a El Cadillal



La intención del Gobierno con este nuevo inmueble es la de descongestionar el sector céntrico de la capital y centralizar allí las dependencias vinculadas a la administración pública provincial. El predio elegido -cuya ley de expropiación ya se aprobó este año- está ubicado en Los Pocitos, departamento de Tafí Viejo. Está en las inmediaciones del Club de Cazadores y tiene una superficie de 17,5 hectáreas.



Todavía no se determinó el monto total de la inversión para el Centro Cívico. Como estará a 8 kilómetros de la ciudad, según el informe oficial, “habrá instalaciones con tiendas de servicios, comercios gastronómicos, pago de impuestos, aulas multiuso que estarán disponibles para quienes realicen trámites como para los trabajadores del lugar”.