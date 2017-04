Paso a paso: cómo funciona el sistema que facilitará el ingreso de los argentinos a EEUU

Mauricio Macri y Donald Trump anunciarán hoy el ingreso de Argentina al programa Global Entry, un sistema que permitirá agilizar el proceso de admisión migratoria a viajeros frecuentes, preaprobados y de bajo riesgo a su llegada a los Estados Unidos.

Se trata de puestos electrónicos que leen pasaportes sin necesidad de interactuar con oficiales de inmigración. De todas maneras, para viajar al país norteamericano seguirá siendo necesario contar con una visa.



Como conseguir Global Entry



Hay que crear una cuenta en la página web del Global Online Enrollment System (GOES)



En la cuenta de GOES, hay que completar el formulario de postulación y completar un pago de US$ 100



Luego de ser aceptada la postulación, es necesario realizar una entrevista en uno de los centros mundiales de Global Entry



A la entrevista hay que llevar pasaporte y una tarjeta de identificación separada (puede ser el DNI, una licencia de conducir, etc.)



Los beneficios del Global Entry



No es necesario hacer la fila de migraciones



No es necesario llenar a mano los formularios de migraciones y de aduana



Habrá puestos de Global Entry tanto en losEstados Unidos como en otros países con el sistema



Los usuarios de Global Entry tendrán el TSA Pre-check automáticamente, el cual reduce en gran parte las filas de seguridad



Si bien el objetivo es agilizar el proceso de admisión, se informó que los miembros del programa pueden eventualmente llegar a ser entrevistados durante el ingreso a los Estados Unidos, al tiempo que toda violación a los términos y condiciones del programa dará lugar a su caducidad.





No es para todos



No podrán utilizar este programa quienes hayan mentido durante el proceso de aplicación; quienes tengan antecedentes penales, o enfrenten procesos penales (incluido por conducir en estado de ebriedad); quienes hayan violado leyes aduaneras o regulaciones agrícolas en cualquier país del mundo; quienes estén bajo investigación de una agencia federal, estatal o local en los Estados Unidos.



A esperar



Esto no será inmediato. Las negociaciones comenzaron el año pasado, con la visita de Barack Obama a la Argentina, y continuarán durante los próximos meses. Es que requiere adecuar el funcionamiento de las aduanas, de la PSA, y contratar personal y tecnología que sincronice en forma online los controles con los Estados Unidos.