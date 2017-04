Sacarse el preservativo sin el consentimiento del otro puede ser considerado una violación

Aunque no es de las formas más comunes, el "Stealthing" es un tipo violación y consiste en que un hombre, en medio de una relación sexual, decide sacarse el preservativo sin consentimiento del otro.

"Es una violación por el no consentimiento: vos acordaste tener relaciones sexuales, pero no consentiste que sea bajo esas condiciones", explicó a Infobae la psicóloga María Soledad Dawson, coordinadora de los "Equipos Móviles de Violencia Sexual" del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.





Según informó el portal de noticias, hay 400 casos por delitos contra la integridad sexual denunciados este año, tres fueron por este tema.

Muchas veces las mujeres acceden porque se encuentran en el medio de la relación y se sienten forzadas a continuar hasta que el hombre eyacule. Otras, sin embargo, los hombres se lo sacan en medio de la oscuridad, cuando cambian de posición, o incluso utilizan la fuerza aprovechando que se encuentran arriba de la persona y pueden dominar la situación.

Lo cierto es que es muy difícil comprobar, por ejemplo, una enfermedad o un embarazo no consentido a causa de este tipo de situaciones, ya que no se puede comprobar si el hombre decidió sacarse el sistema de protección o si se le pinchó.

Alexandra Brodsky, investigadora de la Universidad de Yale, habló de foros en los que se aconsejan entre hombres cómo sacarse el preservativo sin que ellas sospechen. Entre ellos, mencionan "vaciar toda la carga y que ellas no sospechen". Además, sugieren usar mucho lubricante y tener sexo fuerte para que no se den cuenta.

Otros de los planteos es acerca de las mujeres que dicen que están tomando pastillas para cuidarse y tener sexo sin protección, pero en realidad es mentira. Irene Meler, doctora en psicología, también lo considera como una violación.

Contó que tiene en su consulta casos de chicas que no logran formar pareja y mienten en una relación ocasional con tal de tener un hijo antes de que se les pase el tiempo biológico.

"Yo planteo que debe haber una nueva ética de género. Si las mujeres no queremos padecer embarazos no deseados por culpa de un varón también tenemos que comprometernos a no sustraer material genético de ellos sin autorización y con engaños", afirmó