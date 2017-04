Rial, sobre su ex: "Loly Antoniale tuvo una relación con Ulises Bueno"

Ya no es más un secreto: aparentemente Mariana "La Niña Loly" Antoniale habría mantenido una relación con Ulises Bueno. Así lo confirmó la ex del cantante, Melisa Ferraris delante de Jorge Rial, ex de Loly.

"Intrusos" tuvo de invitada a la ex mujer del cantante, el hermano del fallecido cuartetero Rodrigo Bueno. El motivo de la nota era que Bueno la acusó de ser parte del robo de tres millones de pesos que sacaron de su casa. Melisa no solo negó todo, sino que además, cuando nadie lo esperaba, se largó a contar un secreto de la Niña Loly, ex pareja de Rial.

Sin embargo, el conductor no se mostró sorprendido con la noticia sobre su ex novia, ya que luego se encargó de aclarar lo que Ferraris estaba diciendo en códigos.

Marcela Tauro le preguntó a Ferraris si era cierto que ella tenía un amante, tal y como lo había declarado su ex. Ella respondió que no y lanzó: "ultimamente no nos veíamos, porque él laburaba de lunes a lunes. Pero también me enteré que casi somos socios...", le dijo a Rial y lo miró fijo.

"¿En qué sentido?", preguntó el conductor y ella respondió: "de historias pasadas. Exsocios, digamos...", le contestó Melisa y agregó: "me enteré y lo planteé. Le dije ‘¿es verdad que me hiciste esto?' ‘No, yo jamás te haría eso', contó Melisa que le dijo su pareja en ese entonces.

Rial aclaró lo que intentaba decir la mediática y lo confirmó: "lo voy a pasar en limpio: Ulises tuvo una relación con Mariana Antoniale. Más que socios, en el ambiente se dice ‘cuñados'", le aclaró el periodista.

"¿Mientras estaba casado con vos, Melisa?", quiso saber Tauro. "Sí, hace seis años que estábamos juntos", respondió Melisa. Y siguió diciendo: "Yo les pregunté a los dos, a ella y a él. ¿Y qué me van a decir? Que no. Ahora, preguntémosle quién robó la palabra, y a ver qué dice". ¡Mirá las cosas de las que uno se viene a enterar a partir de un robo!